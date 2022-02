“Mancano quattro settimane!”: l’amatissima attrice di Beautiful sta per diventare mamma per la terza volta; l’annuncio col pancione.

“Mancano quattro settimane all’arrivo del bambino! Chi fa il conto alla rovescia con me? Sono così felice di conoscere il mio nuovo bambino!”. Con queste parole, l’amatissima attrice annuncia che manca sempre meno all’arrivo del suo terzo bebé. Un’attrice che il pubblico italiano ha conosciuto ed amato grazie alla soap opera Beautiful.

L’attrice, che diventerà mamma tris a 43 anni, ha interpretato uno dei personaggi più amati della storia della soap americana, dalla quale è uscita di scena nel 2013. Scopriamo i dettagli di questa meravigliosa notizia.

L’amatissima attrice di Beautiful sarà mamma per la terza volta: “Sono così felice di conoscere il mio nuovo bambino”

Manca circa un mese all’arrivo del terzo figlio dell’amatissima star di Beautiful. In realtà sono passati diversi anni dall’addio del suo personaggio, ma i telespettatori saranno per sempre legati a lei. Di chi parliamo? Dell’indimenticabile Amber Moore!

Proprio così, la bellissima Adrienne Frantz è incinta del suo terzo bebé, che nascerà a breve. Nelle scorse ore, l’attrice ha mostrato uno scatto col pancione sempre più grande, annunciando di essere pronta per accogliere il suo terzo gioiello. Che nascerà dall’amore con l’attore Scott Bailey, che ha sposato nel 2011. I due sono già genitori di due bambine, alle quali si unirà un maschietto.

I fan di Beautiful ricorderanno la turbolenta vita di Amber, introdotta nella soap nel 1997, nel ruolo della babysitter a casa di Eric e Brooke. La donna, però, finirà per avere una storia proprio col figlio della coppia, Rick, generando scompiglio a casa Forrester. La Frantz ha fatto parte della soap dal 1997 al 2013, anche se è uscita di scena per diversi anni nel corso di questo periodo. I fan non l’hanno mai dimenticata e con lei fanno il conto alla rovescia per l’arrivo del suo terzo bebè! Tanti auguri di cuore ai “quasi” genitori tris!