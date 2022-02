Maria Chiara Giannetta sarà a Sanremo 2022 come co-conduttrice, ma ha un fidanzato? Cosa sappiamo sulla vita privata dell’attrice.

Sarà proprio lei la regina dell’Ariston: Maria Chiara Giannetta! A distanza di qualche giorno dall’inizio di questa settantaduesima edizione del Festival e l’alternarsi di donne stupende, come Ornella Muti, Lorena Cesarini e Drusilla Foer, ad accompagnare Amadeus in questa quarta e penultima serata di Sanremo 2022.

Dal punto di vista lavorativo, c’è da ammettere che conosciamo davvero benissimo Maria Chiara Giannetta. Classe ’92, l’attrice vanta di un successo clamoroso. Recentemente, infatti, l’abbiamo vista come protagonista indiscussa della serie tv ‘Blanca’, dove interpreta i panni di una ipovedente alle prese con diversi casi da risolvere, ma nel suo passato l’attrice decanta di un curriculum ricco di esperienze di successo. Vi siete mai chiesti, però, cosa occorre sapere sulla sua vita privata? Ad esempio, Maria Chiara Giannetta? A quanto pare, sembrerebbe che alcune voci di corridoio la vedrebbero accanto ad un amatissimo attore. Di chi parliamo? Scopriamolo!

La vita privata di Maria Chiara Giannetta: ha un fidanzato?

Se della sua carriera sappiamo davvero ogni cosa, non possiamo dire lo stesso della sua vita privata. È proprio per questo motivo che sono davvero tantissime le persone che si chiedono se Maria Chiara Giannetta abbia un fidanzato oppure no. Ebbene. Purtroppo, nemmeno noi possiamo darvi una risposta certa. Seppure il suo profilo Instagram sia seguitissimo e piuttosto attivo, l’attrice non ama condividere informazioni sulla sua vita privata.

Quello che, però, possiamo dirvi è che, da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che alcuni rumors la vedrebbero accanto ad un attore famoso conosciuto sul set di Don Matteo. Stiamo parlando proprio di lui: Maurizio Lastrico! Al momento, però, non possiamo darvi alcuna conferma in merito a questa ‘voce di corridoio’, proprio perché nessuno dei due diretti interessati è intervenuto in merito.

Chi è Maurizio Lastrico?

Appurato che non sappiamo se Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico siano realmente una coppia oppure no, non ci resta che scoprire chi sia esattamente il ‘fortunato’. Nato a Genova nel 1979, il buon Maurizio si diploma nel 2006 presso il Teatro Stabile di Genova. Ed inizia a svolgere la professione da attore. Abbinata ad essa, però, diventa anche un noto cabarettista e comico. Impossibile, infatti, dimenticarlo a Camera Cafè. E Zelig. Protagonista di tantissimi spettacoli teatrali, nel 2018 entra a far parte di Don Matteo. Ed è qui che, secondo i rumors, avrebbe incontrato Maria Chiara Giannetta. Eccoli insieme sul set della fiction:

Qualora dovesse essere così, sarebbero davvero bellissimi insieme, vero?