Natalia Titova, “Non mi sentivo più a mio agio”: perché l’ex insegnante di Amici ha lasciato il programma

Intervistata dal settimanale Nuovo, Natalia Titova rivela perché ha lasciato Amici dopo essere stata tra i coach del talent per cinque anni.

Dal 2015 al 2020 l’abbiamo vista in cattedra nello storico programma condotto da Maria De Filippi facendo ciò in cui eccelle da sempre. Natalia Titova è stata una degli insegnanti di danza di Amici, ruolo assunto dopo aver lasciato Ballando con le stelle.

Poi improvvisamente, la bellissima compagna di Massimiliano Rosolino, ha deciso di andar via dal programma e il motivo dell’abbandono non è mai stato chiarito del tutto.

Negli ultimi mesi, Natalia è spesso ospite di Serena Bortone ad Oggi è un altro giorno su Rai 1 e proprio nel celebre salotto pomeridiano ha ammesso di non patire particolarmente l’assenza dalla tv.

Ma cosa l’ha spinta a lasciare Amici? E’ proprio la ballerina e coreografa russa a rivelare la verità nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo.

Natalia Titova, spunta la verità sull’addio ad Amici: ecco cos’è successo

Attualmente impegnata alla Natalia Titova Academy, scuola di ballo da lei fondata nel 2019, la Titova ha costruito una famiglia stupenda con Rosolino. Dal loro amore, nato nel 2006 in occasione della partecipazione di lui a Ballando con le stelle, sono nate Sofia Nicole e Vittoria Sidney, di dieci e nove anni.

“Amici è un programma che non è riuscito a coinvolgermi emotivamente. Cercavo di portare avanti ragazzi che per me erano bravi, ma le mie idee erano spesso in contrasto con quelle degli altri professori. E non mi sentivo più a mio agio nel ruolo che avevo”, ha spiegato al giornale Nuovo.

La dolcezza ed il talento di Natalia hanno conquistato il pubblico fin dal suo debutto in tv e non sono pochi coloro che vorrebbero ritrovarla presto sul piccolo schermo.

A voi è piaciuta la sua lunga esperienza ad Amici?