Qui era un calciatore, oggi conquista il palco dell’Ariston di Sanremo: l’avete riconosciuto?

In questa foto era un calciatore e aveva grandi speranze, mentre oggi conquista il palco dell’Ariston di Sanremo: l’avete riconosciuto?

È tra i venticinque big in gara alla settantaduesima edizione del Festival della canzone italiana. Da piccolo, però, aveva altri sogni. Voleva diventare un calciatore e forse ci sarebbe anche riuscito, se non avesse scoperto la passione smisurata per la musica. È stato meglio così, avremmo perso un’artista immenso.

Ieri un calciatore, oggi un big del Festival di Sanremo 2022: ecco chi è

Prima di diventare un cantante amatissimo dal pubblico italiano, l’artista nella foto ha provato a diventare un calciatore. È cresciuto nel settore giovanile della Feralpisalò, squadra oggi iscritta alla Lega Pro, prima di passare alla Vighenzi Padenghe. Ad un certo punto, però, la sua carriera, e di conseguenza la sua vita, ha preso tutta un’altra piega. Ha scoperto la passione per la musica ed ha deciso di scegliere la strada artistica, più che quella sportiva.

Quest’anno per la prima volta nella sua carriera partecipa al Festival di Sanremo. La sua ex squadra gli ha augurato buona fortuna e spera che possa tornare a casa con il famigerato Leone di Sanremo. È anche molto probabile, visto che è tra i favoriti per la vittoria finale. Non avete ancora capito di chi stiamo parlando? Se siete curiosi di saperlo, continuate a leggere l’articolo.

Ieri un famoso calciatore, oggi uno dei big in gara alla settantaduesima edizione del Festival di Sanremo. Avete capito di chi stiamo parlando? Ma di Blanco ovviamente. Il cantautore, che all’anagrafe risponde al nome di Riccardo Fabbriconi, è nato a Calvagese della Riviera, in provincia di Brescia, il 10 febbraio 2003. È giovanissimo, ma già molto amato dal pubblico italiano.

Quest’anno, per la prima volta nella sua carriera, partecipa al Festival di Sanremo in coppia con Mahmood. I due sono in gara con il brano “Brividi”. Si sono classificati al secondo posto nella classifica stilata dalla sala stampa e al primo nella classifica generale di sala stampa, Demoscopica 1000 e pubblico. Blanco, dunque, è tra i favoriti per la vittoria del Festival di Sanremo.