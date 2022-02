Sanremo 2022, annunciato il super ospite della serata finale: è un cantante amatissimo, pubblico in delirio

Annunciato il super ospite della serata finale del Festival di Sanremo 2022: è un cantante amatissimo, pubblico in delirio

Sabato 5 febbraio 2022 andrà in onda la serata finale della settantaduesima edizione della manifestazione canora. Poche ore fa è stato annunciato il super ospite che salirà sul palco dell’Ariston di Sanremo. Si tratta di un’artista amatissimo dal pubblico italiano.

LEGGI ANCHE: Ha vinto Sanremo nel 2001, ma com’è cambiata in tutti questi anni Elisa? Lo scatto di 21 anni fa

Sanremo 2022, il super ospite della serata finale

La settantaduesima edizione del Festival di Sanremo si è rivelata un autentico successo sia in termini di ascolti che di critica. Amadeus riesce addirittura a bissare il successo delle scorse edizioni e dunque a migliorare le sue prestazioni. Una media di dieci milioni di telespettatori, uno share alle stelle: la Rai si gongola sui numeri ottenuti da Amadeus e dalla sua squadra di autori e tecnici. Un plauso ovviamente anche agli artisti, alle maestranze e alle co-conduttrici (oltre che agli ospiti) scelte dallo stesso Amadeus.

LEGGI ANCHE: Sanremo 2022, la frase di Iva Zanicchi non passa inosservata: “Lei ha anche altre cose”, Drusilla Foer replica

Domani andrà in onda la serata finale di questa settantaduesima edizione e, se da una parte c’è grande curiosità per capire chi vincerà questa edizione, dall’altra il pubblico è quasi scontento che sia tutto finito. Nell’aria c’è la sensazione che questa edizione di Sanremo possa durare anche un mese, il pubblico non si stancherebbe mai di vedere Amadeus, gli artisti e gli ospiti esibirsi sul palco dell’Ariston.

LEGGI ANCHE: Sanremo 2022, la caduta dal palco diventa virale: è successo mentre cantava Cesare Cremonini

Poche ore fa è stato annunciato il super ospite della serata finale della settantaduesima edizione del Festival di Sanremo. La notizia ha rallegrato il pubblico: si tratta, infatti, di un’artista molto apprezzato dai telespettatori italiani. Siete curiosi di sapere di chi si tratta? Se sì, continuate a leggere l’articolo e lo scoprirete.

Il super ospite della serata finale di Sanremo 2022 sarà Marco Mengoni. L’artista torna sul palco dell’Ariston e già da adesso è attesissimo dal pubblico italiano. Mengoni è uno dei cantanti più amato dagli italiani. La sua carriera è iniziata nel talent show “X Factor”. In questi anni ha collezionato premi e riconoscimenti. È amatissimo non solo nel nostro paese, bensì anche all’estero. Mengono ha infatti cantato anche in altre lingue. Non vediamo l’ora di apprezzare la sua performance sul palco dell’Ariston di Sanremo.