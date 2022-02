Sanremo 2022, la caduta dal palco diventa virale: è successo mentre cantava Cesare Cremonini

Ospite della terza serata di Sanremo 2022, Cesare Cremonini ha incantato tutti, ma avete visto cos’è successo mentre cantava?

E’ andata in onda ieri sera la terza puntata del Festival di Sanremo 2022: una serata che ha visto accanto ad Amadeus un’eccezionale Drusilla Foer nelle vesti di co-conduttrice, le esibizioni di tutti i cantanti in gara e tanti momenti speciali da immortalare.

Tra questi, sicuramente la presenza dell’amatissimo Cesare Cremonini, annunciata qualche settimana fa al TG1 con grandissima gioia da parte del direttore artistico della kermesse.

Quello del cantante bolognese è da circa un ventennio uno dei grandi nomi della musica italiana e la sua performance sul palco del Teatro Ariston, con cui è riuscito a coinvolgere tutto il pubblico in sala, ne è la conferma.

Il suo medley di successi è stato uno dei momenti più apprezzati della serata, ma a rendere il tutto ancora più memorabile è stato il curioso episodio verificatosi proprio mentre cantava.

Sanremo 2022, Cesare Cremonini super ospite della terza serata: quel che accade sul palco è incredibile

Dopo aver salutato il pubblico con la sua famosissima Nessuno vuole essere Robin l’ex leader dei Lunapop ha continuato con altri brani indimenticabili tra cui 50 Special, Marmellata #25, La nuova stella di Broadway e Logico.

Ebbene, mentre cantava Poetica e guardava la telecamera, si è visto un cameraman perdere l’equilibrio e cadere dal palco.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Trash Italiano (@trash_italiano)

Pare che il bizzarro episodio non abbia avuto conseguenze gravi per l’uomo, visto che Amadeus non ha accennato all’accaduto. L’artista bolognese non deve essersene accorto nemmeno, dato che in quel momento guardava da un’altra parte intento a cantare.

Nonostante in tanti di carriera fosse la sua prima volta al Festival, Cremonini se l’è cavata egregiamente come tutti si aspettavano, a voi quale delle sue canzoni ha emozionato di più?