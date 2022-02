Venerdì 4 Febbraio andrà in onda la quarta serata di Sanremo 2022, ma qual è la sua scaletta prevista: chi si esibirà coi big nelle cover.

Siamo quasi giunti al giro di boa di questa settantaduesima edizione del Festival. Mancano più di 48 euro all’ultima serata e il suo pubblico scoprirà chi sarà il vincitore o la vincitrice di Sanremo 2022.

In attesa di poter scoprire chi sarà il trionfatore di questa settantaduesima edizione del Festival di Sanremo, è bene che voi sappiate che la quarta serata che andrà in onda tra qualche ora sarà davvero indimenticabile. Perché? Il motivo è semplicissimo: come ogni anno, anche questa volta andrà in onda la serata dedicata alle cover. I Big in gara, infatti, si esibiranno sulle note di una canzone che ha fatto la storia della musica italiana e non. A regalare questo momento, però, non sono affatto dei soli, ma c’è chi ha scelto di farsi accompagnare da grandi nomi della musica. Bando alle ciance, scopriamo cosa prevede la scaletta della quarta serata di Sanremo 2022.

Scaletta quarta serata Sanremo 2022: chi ci sarà sul palco

Se fino a questo momento Amadeus e Sanremo 2022 ci hanno regalato dei momenti unici ed irripetibili, vi assicuriamo: la quarta serata lo sarà ancora di più. Come dicevamo precedentemente, anche questa sarà una serata rigorosamente dedicata alle cover e ai grandi artisti. E sul palco, oltre ai Big in gara, si esibiranno anche dei nomi importantissimi della musica nostrana e non. Prima di procedere all’elenco, però, cerchiamo di capire chi sono gli ospiti di questa sera. E, soprattutto, chi affiancherà Amadeus sul palco dell’Ariston.

Dopo Ornella Muti, Lorena Cesarini e Drusilla Foer, è giunto il momento di Maria Chiara Giannetta. Sarà proprio la giovanissima attrice da un successo davvero impressionante ad affiancare Amadeus nella conduzione di questa quarta serata del Festival. Infine, da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che gli ospiti previsti della serata siano proprio loro: I Pinguini tattici nucleari. A quanto pare, il gruppo musicale sarà collegata dalla Nave. Insomma, una serata davvero imperdibile, non c’è che dire.

Big, cantanti e cover

Come sempre, l’ordine di uscita dei singoli di cantanti di questa sera non è ancora uscito. Nel frattempo, però, scopriamo quali sono le cover che i Big hanno scelto per questa serata e chi sarà l’ospite che lo affiancherà:

Achille Lauro con Loredana Bertè – “Sei bellissima” di Loredana Bertè

Aka 7even con Arisa – “Cambiare” di Alex Baroni

Ana Mena con Rocco Hunt – “Medley”

Dargen D’Amico – “La bambola” di Patty Pravo

Ditonellapiaga e Rettore – “Nessuno mi può giudicare” di Caterina Caselli

Elisa – “What a feeling” di Irene Cara da “Flashdance”

Emma con Francesca Michielin – “Baby one more time” di Britney Spears

Fabrizio Moro – “Uomini soli” dei Pooh

Gianni Morandi con Mousse T – “Medley”

Giovanni Truppi con Vinicio Capossela – “Nella mia ora di libertà” di Fabrizio De Andrè

Giusy Ferreri con Andy dei Bluvertigo – “Io vivrò senza te” di Lucio Battisti

Highsnob e Hu con – “Mi sono innamorato di te” di Luigi Tenco

Irama con Gianluca Grignani – “La mia storia tra le dita” di Gianluca Grignani

Iva Zanicchi – “Canzone” di Don Backy e Detto Mariano nella versione di Milva

La Rappresentante di Lista con Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra – “Be my baby” delle The Ronettes

Le Vibrazioni con Sophie and the Giants e Peppe Vessicchio – “Live and let die” di Paul McCartney

Mahmood e Blanco – “Il cielo in una stanza” di Gino Paoli

Massimo Ranieri con Nek – “Anna verrà” di Pino Daniele

Matteo Romano con Malika Ayane – “Your song” di Elton John

Michele Bravi – “Io vorrei… non vorrei… ma se vuoi” di Lucio Battisti

Noemi – “(You make me feel like) A natural woman” di Aretha Franklin

Rkomi con Calibro 35 – “Medley Vasco Rossi”

Sangiovanni con Fiorella Mannoia – “A muso duro” di Pierangelo Bertoli

Tananai con Rose Chemical – “A far l’amore comincia tu” di Raffaella Carrà

Yuman con Rita Marcotulli – “My way” di Frank Sinatra.

Insomma, qualcosa di straordinario, non c’è che dire.