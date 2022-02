Noemi è una cantante amatissima, ma siete a conoscenza del suo titolo di studio? La laurea conseguita è davvero pazzesca: incredibile!

È proprio lei una delle big che sta dando ampio spettacolo sul palco dell’Ariston. Stiamo parlando proprio di lei: Noemi! A distanza di 4 anni dalla sua ultima apparizione, l’amatissima cantante ritornata ad esibirsi nel teatro di Sanremo. E con la sua voce e la sua grinta sta riscuotendo un successo davvero impressionante.

L’esordio di Noemi sulla scena musica italiana, lo sappiamo benissimo, è avvenuta tantissimi anni fa. Era esattamente il 2013 quando, per la prima volta in assoluto, la cantante prendeva parte all’edizione di quell’anno di X-Factor. E, seppure non sia riuscita ad aggiudicarsi il titolo di vincitrice, ha saputo conquistare tutti. Da quel preciso momento, infatti, la carriera di Noemi ha preso letteralmente il volo. Ed, anno dopo anno, continua a dimostrarsi una delle voci più amate della musica nostrana. Cosa sappiamo, però, del suo titolo di studio? Appurato che ha sempre avuto la passione per la musica, siete curiosi di sapere qualche dettaglio in più sul percorso scolastico di Noemi? Vi assicuriamo: è davvero pazzesco!

Non tutti conoscono il titolo di studio di Noemi, l’avreste mai detto? Davvero incredibile

Tralasciando la sua carriera da cantante che, diciamoci la verità, è nota ed amata da tutti e non è per niente facile riassumere in pochissime righe, siete curiosi di conoscere qualche ‘dettaglio’ in più su Noemi? Ad esempio,la sua passione per la musica è iniziata sin da piccola. Prima di dedicarsi a questo interamente, però, la cantante ha ultimato un percorso scolastico davvero da urlo. A tal proposito, sapete qual è il suo titolo di studio?

Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che l’amatissima Noemi non soltanto abbia il diploma classico, ma che abbia conseguito ben due lauree. La triennale, ultimata nel 2004 col massimo dei voi e con una tesi intitolata ‘Un corpo per Rogger Rabbit’, l’ha conseguita presso la facoltà di lettere e filosofia. La magistrale, ottenuta nel 2006 sempre col massimo dei voti, è stata conseguita presso la stessa facoltà degli Studi Roma tre con specializzazione in regia televisiva e cinematografica. Infatti, terminato il suo percorso, Noemi inizia le sue prima esperienze lavorative proprio come sceneggiatrice e regista.

Lo sapevate?