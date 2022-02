Massimo Ranieri è un artista amatissimo dello spettacolo italiano, ma sapete che cosa faceva prima di diventare un cantante?

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Massimo Ranieri. Con all’attivo ben 31 album pubblicato, il cantante napoletano è tra i volti più apprezzati dello spettacolo italiano. Voce di tantissimi singoli di successo, attore, conduttore e regista, il buon Giovanni Calone vanta di un successo davvero spropositato.

Proprio in questi ultimi giorni, Massimo Ranieri sta regalando al pubblico di Sanremo uno spettacolo davvero impressionante. Insieme ad Iva Zanicchi, Donatella Rettore e tantissimi altri nomi illustri della televisione italiana, il cantautore napoletano è tra i Big in gara al Festival. E col suo singolo sta facendo impazzire letteralmente tutti. D’altra parte, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Quello che, però, adesso vi chiediamo è: sapete cosa faceva prima di diventare un amato ed affermatissimo cantante? Sappiamo benissimo che, ad oggi, le sue canzoni sono conosciute e cantante da tutti, ma prima di intraprendere questa strada, cosa faceva? Siamo certi che, seppure sia amatissimo, non tutti conoscono questo retroscena sul suo conto. Scopriamolo insieme.

Cosa faceva Massimo Ranieri prima di diventare un cantante? Non tutti lo sanno

In attesa di poterlo vedere esibire questa sera sul palco di Sanremo sulle note di una famosa cover italiana, siete pronti a scoprire tutto quello che c’è da sapere su Massimo Ranieri? Dal punto di vista musicale e professionale, diciamoci la verità, sappiamo davvero ogni cosa. Debuttato su questa scena quando era soltanto un ragazzino, il buon Giovanni Calone ha saputo facilmente farsi un nome. E, ad oggi, è amatissimo.

Forse non tutti lo sanno, ma Massimo Ranieri ancora prima di entrare sulla scena musicale e cavalcare la cresta dell’onda, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del lavoro in altri ambiti. Da quanto si apprende dal web, infatti, sembrerebbe che, da ragazzino, abbia lavorato come fattorino, garzone di panettiere, commesso, ragazzo di bottega, barista ed, infine, come intrattenitore per cerimonie. Insomma, lavori tutti diversi tra loro, da come si può chiaramente vedere, ma che sottolineano tutta la sua semplicità.

Diteci la verità: conoscevate questo retroscena?