Tutti ricordano la drammatica storia di Bianca nel corso della decima stagione di Vite al Limite: il suo peso era piuttosto choc, poi la trasformazione impressionante.

È ufficialmente iniziata la nuova stagione di Vite al limite. Trascorsi esattamente 10 anni dalla messa in onda della sua primissima puntata, il programma di Real Time è arrivato alla sua decima edizione. E, con le sue storie e i suoi pazienti, continua ad intrattenere un’enorme fetta di telespettatori.

Tra le diverse storie che sono state raccontate nel corso della decima stagione del programma, quella che ha maggiormente catturato l’attenzione del suo pubblico ed ha lasciato tutti col fiato sospesa, è stata quella che ha come protagonista Bianca. Con una storia drammatica alle spalle e un peso davvero choc, la trentaseienne del Tennessee non ha mai perso occasione di poter ribadire quanto ritornare in forma per lei era necessario. Mamma di due figli, infatti, la donna non poteva affatto prendersi cura di loro a causa del suo ingente peso. Ed è per questo motivo che doveva contare sempre sull’aiuto di suo marito. Cosa è successo in clinica? E, soprattutto, com’è oggi? Ebbene. Siamo riusciti a rintracciarla su Facebook. Vi assicuriamo: è pazzesca!

La drammatica storia di Bianca ha sconvolto il pubblico di Vite al limite: eccola oggi, da non credere

Quella che è stata raccontata nel corso della decima di stagione di Vite al Limite, vi assicuriamo, è una storia piuttosto drammatica. Bianca ha scelto di partecipare al programma di Real Time e di chiedere, quindi, aiuto al dottor Nowzaradan per i suoi 274 kg e l’impossibilità di svolgere una vita normale. Alle spalle, purtroppo, la Hayes non soltanto aveva una serie di lutti che l’avevano completamente devastata, ma anche un’infanzia segnata dal cibo spazzatura.

Intenzionata sin da subito a ritornare in forma, Bianca ha dato vita ad un percorso davvero sensazionale. Dai 274 kg iniziali, infatti, la trentaseienne è riuscita a pesare ben 104. Insomma, un traguardo davvero impressionante. Come lo è, tra l’altro, anche la sua trasformazione. Siamo, infatti, riusciti a rintracciarla su Facebook ed abbiamo visto coi nostri stessi occhi la sua forma fisica. Eccola qui:

Adesso è decisamente un’altra persona, vero? Complimenti!