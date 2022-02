Scopriamo le anticipazioni della prima puntata de L’amica geniale in onda Domenica 6 Febbraio: colpo di scena per Elena, Lila sta male.

L’attesa è finalmente terminata! A partire da Domenica 6 Febbraio, ritorneranno le avventure di Elena e Lila nel terzo e, a quanto pare, ultimo capitolo de L’amica geniale.

Intitolato ‘Storia di chi fugge e di chi resta’, il terzo capitolo del romanzo ‘L’amica geniale’ scritto da Elena Ferrante si appresta a fare compagnia il pubblico italiano la Domenica sera. Proprio tra qualche ora, come dicevamo precedentemente, andrà in onda la sua prima puntata. E i suoi telespettatori non vedono l’ora di scoprire come si evolveranno le avventure delle due giovanissime protagoniste. Sappiamo benissimo che, nel corso della seconda stagione, le due amiche si sono separate ed hanno dato origini a due stili di vita completamente differenti tra di loro: Elena, infatti, è diventata una scrittrice e si è allontanata dalla sua città d’origine. Lila, invece, è rimasta a vivere a Napoli. Ed ha trovato lavoro presso una fabbrica del posto. Cosa succederà adesso? Scopriamo insieme le anticipazioni della prima puntata de L’amica Geniale.

Anticipazioni prima puntata de L’Amica geniale in onda il 6 Febbraio

Da quanto si apprende da alcune anticipazioni trapelate dal web, sembrerebbe proprio che la terza stagione de L’amica geniale inizi proprio col botto. La prima puntata, in onda Domenica 6 Febbraio su Rai Uno, infatti, sarà ricca di colpi di scena. Scopriamo insieme ogni cosa.

Come dicevamo precedentemente, Elena ha lasciato Napoli, si è laureata in Lettere a Pisa ed è riuscita a trovare l’amore in un ragazzo di ottima famiglia. Tutto sembrava stessa andando per il meglio, la giovane era felice in questa nuova vita e il successo riscontrato dal suo primo romanzo non fa altro che aumentare sempre di più la sua spensieratezza. Molto presto, però, nella sua vita piomba nuovamente Nino. Il giovane, infatti, si presenta alla presentazione del libro di Elena a Milano. Ed è in questa occasione che la ragazza si rende conto di non aver affatto chiuso col passato. Seppure il suo rapporto con Pietro vada alla grande, Elena si rende conto di essere ancora innamorata di Nino. Tuttavia, decide di continuare la sua storia d’amore con il giovane. E di accettare l’invito di recarsi a Napoli per far incontrare la sua famiglia con Pietro. Sebbene inizialmente Elena crede che l’incontro possa andare male, il suo compagno sorprende ogni tipo di aspettativa. E tutto va alla grande. In tutto questo, cosa sappiamo di Lila? Dalle anticipazioni, si legge che la giovane donna, venuta a sapere dell’arrivo di Elena a Napoli, la manderà a chiamare. Ed, oltre ad informarla delle sue condizioni di salute piuttosto pessime per vie dei ritmi della fabbrica, farà promettere alla sua amica di prendersi cura di suo figlio Gennaro qualora le dovesse accadere qualcosa.

A partire, quindi, dal colpo di scena di Elena che si rende conto di amare ancora Nino fino a Lila che sta male, supponiamo che la prima puntata de L’amica geniale sia piuttosto imperdibile. Cosa ne pensate?