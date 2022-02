Beautiful, anticipazioni americane: “Lo ha tradito con Deacon”, confessione shock, la verità sta per venire a galla.

Sta per scoppiare una vera e propria bomba a Beautiful! Come sappiamo, tra le puntate americane e la messa in onda in Italia trascorrono diversi mesi, ma se siete curiosi di scoprire cosa accadrà, siete nel posto giusto. Tenetevi forte perché sta per venire fuori uno dei tradimenti più shock degli ultimi anni!

Si, perché durante la notti di Capodanno Brooke Logan si è lasciata andare nelle braccia del suo ex Deacon Sharpe! Indovinate chi lo ha scoperto e, soprattutto, a chi lo ha confessato? Ecco i dettagli di queste anticipazioni!

LEGGI ANCHE —->“Mancano quattro settimane!”: l’amatissima attrice di Beautiful sta per diventare mamma

“Lo ha tradito con Deacon”, confessione shock a Beautiful: le anticipazioni americane sono scottanti

“Lo ha tradito… e non con uno qualsiasi, lo ha tradito con Deacon, con Deacon!”. Sono queste le parole che si sentono nell’ultimo video condiviso dalla pagina ufficiale di Beautiful. Un’anticipazione succulenta di quello che accadrà in una delle prossime puntate in onda negli Usa. Si, perché il tradimento consumatosi nella notte di Capodanno sta per spuntare fuori… Ricordiamo che il bacio tra Brooke e Deacon è stato visto dal piccolo Douglas e, dopo un po’, anche Thomas Forrester ha scoperto tutto. A ruota, lo scoprirà Steffy che, come vediamo nel video, lo rivelerà a Taylor!

Come reagirà l’ex moglie di Ridge Forrester alla notizia? Vedrà questo “passo falso” di Brooke come un’occasione per riprendersi l’amore della sua vita o non interferirà nella coppia? Quel che è certo è che Taylor rimane davvero sconvolta dalla rivelazione della figlia, soprattutto perché l’uomo in questione è proprio Deacon Sharpe, nemico storico di Ridge e. in generale, della famiglia Forrester. Difficilmente lo stilista potrà perdonare il tradimento di Brooke, anche se, come sappiamo, dietro il suo cedimento c’è lo zampino della spietata Sheila Carter..

LEGGI ANCHE —->È stato uno dei tradimenti più scandalosi di Beautiful: ricordate cosa è successo alla festa in maschera?

LEGGI ANCHE —–>Sapete chi è il primo personaggio ad apparire in Beautiful? Ecco la prima scena in assoluto

Ebbene sì, ci aspettano puntate davvero scoppiettanti. Non ci resta che attendere qualche mese per la messa in onda in Italia. Se volete restare aggiornati sulle anticipazioni, continuate a seguirci!