Siamo tutti in trepidante attesa di scoprire chi sarà il vincitore di Sanremo 2022, ma com’è possibile votare il proprio preferito?

Ci siamo! Mancano ancora pochissime ore e Amadeus proclamerà il vincitore o la vincitrice di questa settantaduesima edizione del Festival di Sanremo. Cosa succederà? E, soprattutto, avete già in mente un vostro preferito?

Come abbiamo visto in queste ultime serate, anche nella puntata di stasera sarà determinante il ruolo del pubblico. A scegliere il vincitore del Festival di Sanremo 2022, infatti, non sarà soltanto la giuria demoscopica e quella della sala stampa – entrambe pesano sulla classifica generale il 33% – ma anche i telespettatori da casa. D’altra parte, si sa: il pubblico è sovrano! Quello che, però, in molti si chiedono è: come funziona? E, soprattutto, com’è possibile votare il vincitore di Sanremo 2022? Da quanto si legge su Money.it, sembrerebbe che quest’anno siano stato apportate delle modifiche al meccanismo. Scopriamo insieme ogni cosa.

Come è possibile votare il vincitore di Sanremo 2022 da casa?

Il momento tanto atteso è finalmente arrivato: tra qualche ora Amadeus annuncerà chi dei 25 big in gara a Sanremo 2022 ha convinto più di tutti. In attesa di scoprire, però, chi sarà il vincitore o la vincitrice, che ricordiamo andrà di diritto all’Eurovision Song Contest dei prossimi mesi, cerchiamo di capire come è possibile votare.

Come dicevamo precedentemente, a determinare il vincitore di questa settantaduesima edizione del Festival non sarà soltanto la giuria demoscopica e della sala stampa, ma anche il pubblico da casa. Ebbene. A questo punto, la domanda sorge spontanea: come sarà possibile? La risposta è davvero semplicissima: ad inizio puntata, Amadeus darà il via al televoto. E affiderà a ciascun cantante un codice. Il telespettatore che vorrà votare il suo preferito, quindi, non dovrà fare altro che digitare sulla tastierina del suo telefono fisso o mobile il numero con il codice dell’artista. Una volta fatto questo, il gioco è fatto! Ricordiamo, inoltre, che è possibile votare per ben 5 volte. E che il servizio è riservato ai maggiorenni.

Cosa prevede il meccanismo?

Da quanto si legge da Money.it, sembrerebbe che il meccanismo di elezione vincitore sia cambiato rispetto agli anni passati. A quanto pare, infatti, sembrerebbe che, dopo aver stilato una prima classifica dei 25 big in gara – nella quale hanno fatto media i voti di tutte e tre le giurie nel corso dell’ultima serata, ma anche delle altre precedenti – si scopre il podio. A questo punto, i 3 Big che si sono classificati ai primi tre posti, danno inizio ad una nuova mini gara. Ed è soltanto al suo termine che viene eletto il vincitore.

Chi sarà il vincitore di questa edizione, secondo voi?