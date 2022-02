Ci sarà lei dopo Amadeus? “Mi piacerebbe condurre il Festival”

“Mi piacerebbe condurre il Festival di Sanremo”, ci sarà lei dopo Amadeus? In questo articolo vi sveliamo di chi stiamo parlando

Si è lasciata andare ad una confessione abbastanza a sorpresa. Le piacerebbe condurre il Festival della canzone italiana. Chissà se il direttore della Rai la prenderà in considerazione. Il prossimo anno Amadeus, conduttore e direttore artistico per tre anni consecutivi, potrebbe abbandonare la barca. Sarà lei a prendere il suo posto?

Chi ci sarà dopo Amadeus? Arriva la candidatura

La settantaduesima edizione del Festival di Sanremo volge al termine. È stato un autentico successo. Il conduttore e direttore artistico Amadeus ha infranto ogni record, superando addirittura sé stesso. La Rai, però, è già al lavoro per la prossima edizione. Confermare Amadeus sarebbe ideale, ma il conduttore dopo tre anni consecutivi potrebbe declinare l’invito.

Nel frattempo c’è già qualcuno che si è proposta per sostituire Amadeus. “Mi piacerebbe condurre il Festival di Sanremo“, ha dichiarato in un’intervista. La sua confessione ha lasciato tutti senza parole. Lei non è di certo una conduttrice, ma il suo sogno è quello di condurre la manifestazione canora più importante in Italia. Volete sapere di chi stiamo parlando? Se siete curiosi, continuate a leggere l’articolo.

Chi condurrà il Festival di Sanremo quando Amadeus sceglierà di defilarsi? Nel frattempo c’è una candidatura. La cantante Malika Ayane, intervistata da Fanpage, ha dichiarato: “Penso che il lavoro fatto da Amadeus sia uno spartiacque sulla direzione artistica libera. Mi piacerebbe condurre il Festival, prendermi il palco. Vorrei che fosse la mia casa un giorno, anche se già quando canti non te ne fanno passare una”.

In conferenza stampa si è parlato spesso di un’edizione tutta al femminile. Chissà se, nel caso dovesse divenire realtà, Malika Ayane non sia tra le conduttrici del Festival della canzone italiana. Altrimenti dovrà ‘accontentarsi’ – ovviamente si fa per dire – di partecipare in veste di cantante. Malika ha partecipato cinque volte al Festival di Sanremo e i suoi brani hanno sempre avuto un successo immenso. Come dimenticare “Come foglie” o “Ricomincio da qui”.