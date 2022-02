GF Vip, “Fuori durano due settimane”: il pungente commento su Alessandro e Sophie arriva proprio da lui

GF Vip, “Fuori durano due settimane”: il pungente commento su Alessandro e Sophie arriva proprio da uno dei concorrenti del reality.

Manca poco più di un mese al gran finale del GF Vip 6. Un’avventura lunghissima per i vipponi di questa edizione, che è la più lunga della storia del programma. E, nel corso dei mesi, nella casa sono nate diverse storie d’amore. Come quella tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, che i fan amano chiamare i “Basciagoni”, unendo i loro cognomi.

Archiviata la conoscenza con Gianmaria Antinolfi, Sophie ha deciso di viversi la storia con l’ex corteggiatore Alessandro e, dopo un po’, tra i due è nato l’amore! Non tutti, però, sono sicuri che fuori dal programma la loro storia possa funzionare. A commentare la loro relazione è stato proprio un coinquilino, che nutre un bel po’ di dubbi su questa coppia. Scopriamo i dettagli.

GF Vip, non tutti credono nella storia tra Alessandro e Sophie: il commento non passa inosservato

Tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni è nata una vera storia d’amore? I due concorrenti del GF Vip 6 sono sempre più vicini e complici e stanno trascorrendo la loro avventura nella casa come una vera e propria coppia. Al di là dei sentimenti, però, i due non sembrano andare sempre d’accordo: le discussioni, infatti, sono molto frequenti. A parlare di questo è stato proprio uno dei loro coinquilini, che ha ammesso di avere dubbi sil fatto che tra di loro possa funzionare.

Dopo l’ennesima lite tra i “Basciagoni” avvenuta giovedì sera, Davide Silvestri ha commentato: “Quei momenti che abbiamo visto ieri capitano, sono normali, però una volta… Ma loro due non vanno da nessuna parte così, come coppia. In questo modo neanche fuori durano, durano due settimane. Sei triste, sei arrabbiato, però è recidivo…”. Queste le parole dell’attore, che vede nei continui litigi tra la coppia un segnale che non ci sarà futuro.

Come sempre, dopo qualche ora, i due concorrenti hanno chiarito e tra loro è tornata la serenità. Secondo voi durerà tra Alessandro e Sophie o i loro caratteri sono incompatibili?