GF Vip, piccolo incidente in cucina per Manila Nazzaro: richiesto l’intervento del medico

Manila Nazzaro vittima di un piccolo incidente al GF Vip: è successo mentre era intenta a lavare i piatti, l’ha soccorsa un medico.

Tra i concorrenti di questa edizione del GF Vip più attivi nelle faccende domestiche, c’è senza dubbio Manila Nazzaro. L’ex Miss Italia è stata più volte anche bersaglio di critiche per il suo spiccato rigore in materia di pulizie che l’ha spesso portata anche a litigi con altri coinquilini meno attivi di lei.

Proprio nella giornata di ieri, però, è stata vittima di un piccolo incidente mentre lavava i piatti: si è ferita con un coltello ed il taglio non era superficiale. E’ dovuto intervenire un medico, precisamente una dottoressa, per disinfettarle il dito e medicarla.

“Mi sono tagliata con un coltello ed è arrivata la dottoressa a farmi la medicazione. Ho avuto un’incidente. Lavando un coltello mi sono fatta una ferita brutta, bella profonda. Sì non era un taglietto, era bello evidente. Ho subito capito che non era una cosa leggera ed è dovuta venire una dottoressa a visitarmi e medicarmi. Sì, esatto, è venuta e mi ha disinfettato ed ha sistemato tutto”, ha raccontato ai concorrenti che non avevano assistito alla scena.

GF Vip, Manila Nazzaro si ferisce con un coltello mentre lava i piatti

Dopo quanto accaduto, la gieffina ha avvertito gli altri che per un po’ sarebbe stata lontana dalla cucina: “Non sono arrivati dei guanti abbastanza larghi quindi mi fermo. Esatto non ci sono quelli taglia M, allora non tocco i piatti visto come sto messa con la mano”.

Ieri sera, il Grande Fratello ha organizzato una cena nella Love Boat per premiare il gruppo di Vipponi che aveva dipinto il quadro migliore e non si trattava del gruppo della Nazzaro.

Quest’ultima quindi è rimasta in casa e neanche quando è stata data a tutti la possibilità di partecipare alla festa ha voluto farlo. Delia Duran ha cercato di convincerla, ma non ci è riuscita. “Voglio stare qui. Dopo cinque mesi capita una serata in cui nn hai voglia di fare niente e poi sono stanca di sentire battute come quella di Sophie che dice che le sembra di essere all’ospizio”, ha detto senza mezzi termini l’ex Miss Italia.

La stanchezza dopo tanti mesi si fa sentire per tutti e anche Manila sembra sopportare sempre meno la convivenza forzata. Continuate a seguirci per sapere cosa accade tra i concorrenti del GF Vip!