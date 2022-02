GF Vip, “Se dico cosa mi hai detto è finita”: brutta lite tra Sophie e Alessandro, lui cerca di aprire la porta rossa

Ennesima lite tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: l’ex tronista gelosa delle frasi su Delia, lui minaccia di andare via.

Non c’è pace tra Sophie ed Alessandro, che nelle ultime ore hanno litigato di brutto ancora una volta. Dopo vari battibecchi, ciò che ha fatto esplodere la ‘bomba’ è stata la gelosia nei confronti di Delia, ma andiamo con ordine per capire cos’è effettivamente successo.

La forte discussione ha fatto andare in crisi l’ex tentatore genovese che tra le lacrime si è sfogato in giardino con Soleil: “Io me ne vado comunque. Prima sono andato alla porta dietro e ho provato ad aprirla per scappare via, ma era chiusa, non mi hanno aperto. Voglio andare da mio figlio. Cosa ci faccio qui? Sono diverso da voi, tanto non ho più nulla da dare, quindi desidero uscire. Se non aprono ora me ne vado domani mattina è uguale. Voglio stare con mio figlio, basta. Perché devo privare mio figlio del tempo con me per stare qui, che tanto lei fa gli show e stiamo sempre a litigare?”.

Il gieffino è sembrato rassegnato al fatto che caratterialmente non ci sia sintonia con Sophie e che perciò sarebbe meglio chiudere la relazione. Mentre i due parlavano e la Sorge cercava di convincere il giovane a restare, è sopraggiunta la Codegoni che ha dato la sua versione dei fatti.

GF Vip, la frase di Alessandro su Delia Duran fa andare su tutte le furie Sophie

Con il volto arrossato dal pianto, la Codegoni ha cercato di spiegare l’accaduto a Soleil: “Guarda è meglio che sto zitta e ti tutelo, perché se dico cosa mi hai detto in camera è finita. Ok stai continuando, allora parlo. Tu mi hai detto che l’unica cosa che so fare nella vita è sedurre gli uomini, che schifo! Io sono una ragazza seria e non come dici te”, ha detto Sophie.

Non solo, Alessandro avrebbe anche fatto ingelosire la fidanzata con delle esternazioni abbastanza ‘forti’ su Delia Duran: “Sole, lui mi ha anche detto ‘da domani corteggio Delia e vedrai come ti farò stare‘. Lui è venuto nel letto e mi ha detto che non vede l’ora di tromb***ela. Questo ragazzi è il vero Alessandro! Capisci Sole quello che mi ha detto? Ti giuro su mia madre che Ale ha detto che vuole andare con Delia. Poi continua da giorni a dire che è bellissima. Mi spiace ma ha superato il limite e non posso perdonarlo. Io non lo voglio più, basta è chiusa”.

L’argomento sarà sicuramente oggetto di discussione in puntata, non resta che continuare a seguire il GF Vip per capire se la giovane coppia riuscirà a trovare finalmente un punto d’incontro.