Gf Vip, terribile ‘momento’ per l’ex concorrente: l’amaro sfogo sui social

Terribile ‘momento’ per l’ex concorrente del “Gf Vip”, amaro sfogo sui social: in questo articolo vi riportiamo le sue parole

L’ex protagonista del reality show di Canale 5 ha vissuto un ‘momento’ davvero terribile. È successo all’improvviso e non se lo sarebbe mai aspettato. Ha deciso poi di raccontare tutto sui social, facendo arrivare il suo messaggio a tutti i seguaci.

Gf Vip, lo sfogo dell’ex concorrente: cos’è successo

In passato ha partecipato al Grande Fratello Vip, reality show in onda su Canale 5, oggi vive un ‘momento’ assai terribile. L’ex protagonista del reality show ha deciso di raccontare tutto sui social. Il suo sfogo è arrivato a migliaia di seguaci, che ovviamente hanno espresso la loro vicinanza. In un momento così difficile avere qualcuno che ti supporta è sicuramente molto importante.

Tra le stories del suo account Instagram ha raccontato tutto ciò che ha vissuto. Le sue parole hanno spiazzato il popolo del web. Nessuno, infatti, si sarebbe aspettato una confessione del genere. Proprio per questo motivo hanno deciso di esprimere vicinanza nei suoi confronti. È solo un ‘momento’, poi passerà.

Siete curiosi di sapere di chi stiamo parlando? Se sì, vi consigliamo di leggere l’articolo fino alla fine. Di seguito vi riportiamo il suo sfogo.

Serena Enardu, ex concorrente del Gf Vip, sta vivendo un vero e proprio incubo. Da circa un mese, infatti, l’ex gieffina non gode di buona salute. La Enardu è addirittura svenuta e la sorella gemella Elga ha chiamato immediatamente i soccorsi. L’ex tronista di “Uomini e Donne” è stato così ricoverata in ospedale.

In seguito, la Enardu si è lasciata andare ad un triste sfogo sui social, dicendo di essere stata dimessa dall’ospedale “senza una diagnosi precisa”. Dunque Serena continua a essere all’oscuro di ciò che le sta accadendo ormai da diverse settimane. L’ex gieffina ha raccontato di avere avuto “febbre e astenia” e sui social esclama: “Vorrei solo sapere cos’ho e cosa devo fare per stare meglio“.

La Enardu adesso si trova a casa, ma la situazione potrebbe precipitare da un momento all’altro (ovviamente non ce lo auguriamo per lei). Come lei stessa ha spiegato, infatti, “sto bene 2 giorni e 10 sto male”.