Ha litigato con Maria De Filippi e adesso rivela: “Ero un po’ fuori di testa in quel periodo”

Una vecchia conoscenza di Maria De Filippi ammette di aver esagerato quando ha litigato con la conduttrice: ecco di chi si tratta.

Prima ancora di essere una bravissima conduttrice televisiva, Maria De Filippi è indubbiamente una persona molto apprezzata dal punto di vista umano. In questi anni di carriera ha dimostrato in decine di occasioni tutta la sua sensibilità e disponibilità nei confronti del prossimo e soprattutto nei confronti nei giovani.

Con loro ha un rapporto sicuramente speciale e lo si vede chiaramente dal legame che è capace di instaurare con molti dei nuovi talenti scoperti proprio grazie alle sue trasmissioni, in particolare Amici.

Eppure, è capitato che qualcuno di loro (pochissimi, per la verità) le riservassero successivamente delle critiche e che i rapporti si incrinassero. E’ quello che successe qualche anno fa con Valerio Scanu, cantante nato alla corte di Maria grazie alla partecipazione ad Amici 9 nel 2008. Negli ultimi anni lo abbiamo visto sempre in Rai dove, ad esempio, ha lavorato per un po’ dietro le quinte di Ballando con le stelle, come opinionista di Storie Italiane, oppure come concorrente de Il Cantante Mascherato.

Alla base di tutto, un litigio tra lui e la De Filippi finito addirittura con una diffida per il cantante dal menzionare il talenti show di Canale 5. Ma cos’è accaduto tra loro?

Valerio Scanu torna a parlare di Maria De Filippi e spiega perché hanno litigato

L’ex allievo di Amici aveva raccontato anni fa che le divergenze avrebbero avuto inizio nel 2015, in vista della sua partenza per l’Isola dei Famosi.

Pare che lui non fosse molto convinto di partecipare ma Maria gli avrebbe consigliato di farlo promettendogli una partecipazione al Serale di Amici che però non si sarebbe mai realizzata.

Oggi, a mente fredda, Scanu ha ammesso, nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, di aver esagerato: “Io e Maria avevamo un rapporto più umano che professionale. Quando mi sono ‘beccato’ con lei, se al mio fianco ci fosse stato qualcuno che mi avesse calmato sarebbe stato meglio. In quel periodo forse ero un po’ fuori di testa”.

Il cantante, che a breve conseguirà la laurea in Giurisprudenza, ha confessato di esserle ancora legato in qualche modo: “Ci siamo lasciati che avevo 25 anni, ora ne ho quasi 32. Diciamo che ci unisce la laurea in Giurisprudenza: spesso ho immaginato Maria studiare per i miei stessi esami”.

Secondo voi, ci sarà una riappacificazione?