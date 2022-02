L’amica geniale sta per ritornare con una nuova avventura: ricordate com’è finita la seconda stagione?

In attesa di ritrovare le amate protagoniste Elena e Lila nel nuovo capitolo de L’amica geniale, vediamo come è finita l’ultima puntata della seconda stagione. Ve la ricordate?

L’amica geniale è una delle fiction targate Rai di maggior successo. Tratta dagli omonimi romanzi della scrittrice Elena Ferrante, questa storia ci ha catapultato verso un mondo del passato fatto di amicizia, amori, cambiamenti sociali e tantissimo altro. La terza stagione, che prenderà spunto dal terzo romanzo, Storia di chi fugge e di chi resta, sta per arrivare. Ci potremo godere le nuovissime puntate a partire da domenica 6 febbraio, subito dopo la fine di questa edizione del Festival di Sanremo. Aspettando l’inizio della nuova stagione vediamo insieme come è finita l’ultima puntata della seconda stagione.

Ricordate com’è finita l’ultima puntata de L’amica geniale 2?

Nell’ultima puntata de L’amica geniale 2 avevamo lasciato le due protagoniste, le amiche Lenù e Lila, cresciute e ormai distaccate dalla loro infanzia vissuta nel rione napoletano. Abbiamo visto Elena farsi spazio nel mondo letterario, dopo aver conseguito la laurea alla Normale di Pisa, scrive il suo primo romanzo autobiografico, con l’aiuto di Pietro Ariota, il figlio di un importante professore universitario, con cui decide di sposarsi. Ma questo amore verrà scombussolato dall’incontro con il primo amore di Elena, ovvero Nino Sarratore.

Per quanto riguarda Lila invece, la sua condizione è sempre più in declino. Decide di lasciare il marito Stefano Solara, e con lui tutte le agiatezze della sua vecchia vita. Va a vivere con il suo piccolo bambino a casa di Enzo, affrontando da sola le difficoltà della maternità e delle condizioni lavorative molto dure. Diventa infatti un’operaia nella fabbrica di Bruno. Ad unire le due protagoniste che ormai sono catapultate in due mondi così diversi, è proprio la nostalgia dei ricordi d’infanzia, che sembrano quasi impressi sulla loro pelle. L’ultima puntata si conclude con un grande dubbio, soprattutto per Elena. La ragazza, in tour per presentare il suo libro, ritrova inaspettatamente Nino e i due si lanciano un profondo sguardo d’intesa. Probabilmente nella nuova stagione vedremo come proseguirà questo altalenante rapporto.

E voi siete curiosi di vedere la terza stagione de L’amica geniale?