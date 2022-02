La storia di Amber a La dottoressa Pimple Popper sconvolge tutti: davvero impensabile quello che è successo durante l’operazione.

Dopo le immagini sconvolgenti di Melissa nel corso di uno dei primi episodi de La dottoressa Pimple Popper, Sandra Lee ha ‘preso in carica’ un altro caso davvero particolare.

A raccontare la sua storia alle telecamere de La dottoressa Pimple Popper e a spiegare chiaramente la sua sofferenza, è stata proprio la giovanissima Amber. Al programma di Real Time, la donna ha spiegato di come la sua vita sia fortemente cambiata circa 4 anni e mezzo prima della sua partecipazione al programma per un gesto del tutto ‘banale’. Amber, infatti, ha raccontato di aver voluto fare per la terza volta dei buchi all’orecchio, ma che dopo qualche settimana ha iniziato a vivere un vero e proprio incubo. Sulle proprie orecchi, Amber non aveva altro che cheloidi, che oltre a procurargli dei dolori lancinanti, prurito e fastidio, gli rendevano anche la vita impossibile. Sapete cos’è successo, però, durante l’operazione? Davvero impensabile!

La dottoressa Pimple Popper: impensabile quello che è successo ad Amber durante l’operazione

A La dottoressa Pimple Popper, quindi, la giovane Amber ha raccontato di aver fatto dei buchi alle orecchie per la terza volta circa 4 anni e mezzo prima della sua partecipazione al programma, ma di aver notato immediatamente della presenza di escrescenze dietro ai lobi. Inizialmente, sembrava che la situazione fosse sotto controllo, ma invece non è stato affatto così. Molto presto queste escrescenze, che altro non sono che semplici cheloidi, sono molto cresciuto, rendendo davvero difficile la vita di Amber.

Amber si sentiva fortemente a disagio per via dei suoi cheloidi. Ed era soliti coprili per evitare commenti inopportuni. Ed è proprio per questo motivo che ha scelto di rivolgersi alla dottoressa Sandra Lee, che ha deciso immediatamente di operarla. Nel bel mezzo dell’intervento, però, uno dei vasi su cui si appoggiava il cheloide ha avuto una brutta emorragia. E la dermatologa ha fatto di tutto per fermarla.

Superato questo piccolo ‘inconveniente’, Amber si è vista allo specchio. E non ha potuto fare a meno di apprezzare il ritorno delle sue ‘vecchie’ orecchie.