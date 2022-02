Mahmood, avete mai visto la mamma? Eccoli insieme, meravigliosi

Mahmood, avete mai visto la mamma? Eccoli insieme in uno scatto condiviso dal cantante, meravigliosi.

Mancano poche ore alla finalissima di Sanremo 2022. E al primo posto, al momento, ci sono ancora loro, Blanco e Mahmood. Anche nella serata cover, il duo non ha deluso, proponendo una versione inedita de Il cielo in una stanza. Saranno loro a salire sul gradino più alto del podio questa sera? Staremo a vedere! Nel frattempo, vi mostriamo uno scatto che vi emozionerà.

Si, perché Mahmood, nome d’arte di Alessandro Mahmoud, è legatissimo alla sua mamma, con cui spesso si mostra sui social. Il cantautore è cresciuto con lei: i suoi genitori si sono separati quando era bambino e col padre non avrà più rapporti. Siete curiosi di vedere mamma Anna? Siete nel posto giusto!

Avete mai visto la mamma di Mahmood? Si chiama Anna, eccoli insieme

In molti si chiederanno quali sono le origini di Mahmood. Ebbene, l’amatissimo cantante è nato a Milano, nel settembre del 1992, da papà egiziano e mamma sarda. Si chiama Anna e con lei Mahmood ha un rapporto davvero speciale: “Devo tutto a mia madre, mi ha fatto anche da padre”, ha rivelato il cantante in un’intervista di qualche tempo fa a Verissimo. Ma siete curiosi di vederla? Eccoli insieme in uno scatto postato dal cantautore e rapper sul suo seguitissimo profilo Instagram:

E mamma Anna sarà la prima a gioire se, come in molti pensano, saranno proprio Mahmood e Blanco a vincere la 72 esima edizione del Festival di Sanremo. Chi decreterà il vincitore? Come ricordato da Amadeus ieri, in una prima parte della serata sarà solo il pubblico da casa, col televoto, a scegliere i primi tre. Da quel momento, i voti precedenti saranno annullati e si ripartirà con una nuova votazione, che riguarderà soltanto i primi tre, e a cui parteciperanno anche gli altri votanti ( sala stampa, demoscopica). È così che avremo il nome del vincitore di Sanremo 2022! Noi non vediamo l’ora, e voi?