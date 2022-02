Maria Chiara Giannetta, incredibile: cos’è successo quando Amadeus le ha telefonato per comunicarle la sua decisione su Sanremo 2022.

È stata Maria Chiara Giannetta ad affiancare Amadeus nella quarta serata di Sanremo 2022. Una serata speciale, dedicata alle cover, dove le emozioni non sono mancate. E il pubblico ha apprezzato tantissimo la presenza della protagonista di Blanca, che si è mostrata spigliata, spontanea e padrona del palcoscenico. Ma sapete cosa è successo durante la telefonata con Amadeus?

Quando il conduttore le ha telefonato per comunicarle la sua decisione di volerla al Festival, è successo qualcosa di incredibile. L’attrice lo aveva già raccontato in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, ma sul palco dell’Ariston ha aggiunto alcuni interessanti dettagli. Scopriamo insieme cosa è successo.

Maria Chiara Giannetta a Sanremo 2022: cosa è successo quando Amadeus le ha telefonato

“Mi ha telefonato. Sono stata in silenzio un paio di minuti per metabolizzare cosa lui ha detto: “Ci sei, è caduta la linea?”. È quanto Maria Chiara Giannetta ha dichiarato sulla telefonata ricevuta da Amadeus per chiederle di partecipare al Festival di Sanremo. Ma proprio sul palco di Sanremo, ieri, l’attrice ha aggiunto alcuni particolari su quella telefonata.

Si, perché l’attrice è rimasta così sconvolta dalla proposta di Amadeus che, di getto, ha risposto che gli avrebbe fatto sapere. Due minuti dopo, però, lo ha richiamato rispondendo di sì, che ci sarebbe assolutamente stata, perché Sanremo capita una sola volta! Un feeling, quello tra Amadeus e l’attrice, che è nato a I Soliti Ignoti: proprio durante la puntata in cui la Giannetta è stata ospite da lui, il conduttore ha capito che poteva essere la persona giusta per affiancarla al Festival. E, ancora una volta, Amadeus ha avuto ragione!

Maria Chiara ha convinto davvero tutti: sui social una pioggia di commenti positivi per lei. In particolari, in tantissimi hanno apprezzato lo sketch con Maurizio Lastrico, durante il quale i due attori hanno recitato un dialogo tra due innamorati utilizzando soltanto le frasi delle canzoni. Uno dei momenti più belli della serata di ieri. E voi, per chi farete il tifo nella finalissima di questa sera?