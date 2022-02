Grazie al suo percorso a Vite al Limite è dimagrita quasi 100 kg, ma il suo percorso è stato piuttosto choc: cos’è successo in clinica.

Riprendere in mano le redini della propria vita e ritornare in forma, diciamoci la verità, non è affatto cosa da poco. Seppure la mente prevalga su tutto e si abbiano tantissime intenzioni e voglia a ritornare in forma, può capitare che non sia facile raggiungere un obiettivo prefissato. Ne è l’esempio la protagonista di questo nostro articolo.

Giunta a Vite al Limite nel corso della sua nona stagione, la trentasettenne del Texas non ha mai nascosto la sua volontà di ritornare in forma, ma il suo percorso non è stato affatto una passeggiata. Anzi, tutt’altro! Seppure quando è ultimato il suo percorso nella clinica di Houston, la paziente del dottor Nowzaradan sia riuscita a dimagrire quasi 100 kg, raggiungendo un record personale davvero incredibile, si può dire che il suo percorso è stato piuttosto choc. Fortemente traumatizzata dal suo passato e spaventata dal fatto che potesse rimanere sola in più occasioni, la sua permanenza in clinica non è affatto sfuggita. Ed ha lasciato tutti col fiato sospeso. Scopriamo qualche cosa in più.

Percorso choc a Vite al Limite: dimagrisce 100 kg, ma prima…: colpo di scena

Così come tutte le storie che sono state raccontate nel corso di queste dieci stagioni di Vite al Limite, anche quella della protagonista di questo nostro articolo era davvero drammatica. Sconvolta dalla morte di suo padre quando era soltanto una ragazzina, la donna ha iniziato a sfogare la sua rabbia e il suo dolore nel cibo. E la situazione, purtroppo, non è nemmeno migliorata quando si è sposata. Spaventata dal fatto che il marito la potesse lasciare, la donna doveva fare i conti anche coi suoi problemi d’alcool e di droga. Insomma, una situazione del tutto insostenibile. E che ha determinato il suo peso di ben 273 kg.

Quando ha partecipato a Vite al Limite, però, il percorso di Carrie è stato piuttosto choc. Seppure fortemente intenzionata a ritornare in forma, inizialmente non è riuscita a perdere tanti chili. È soltanto dopo l’aiuto della terapista fortemente voluto dal dottor Nowzaradan che la Johson è riuscita ad ottenere il suo obiettivo, dimagrendo ben 88 kg.

Ad oggi, non sappiamo come sia diventata. Anche se, da quanto si legge dal web, sembrerebbe che stia continuando a seguire un regime alimentare sano e regolato.