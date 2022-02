Venerdì 4 Febbraio il Grande Fratello Vip non è andato in onda, ma siete curiosi di sapere quando tornerà? Manca pochissimo.

Avete sentito anche voi la mancanza del doppio appuntamento settimanale con il Grande Fratello Vip, vero? Come darvi torto! Mancano pochissime settimane all’attesissima finale, eppure l’amatissimo pubblico del reality non perde mai occasione di poter seguire i Vipponi.

Come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, la puntata del Grande Fratello Vip di ieri sera, Venerdì 4 Febbraio, non è andata in onda. In questi giorni, infatti, Amadeus è al timone della settantaduesima edizione del Festival. E i palinsesti televisivi, sia Mediaset che Rai, sono completamente cambiati per dare ampia possibilità al pubblico italiano di poter seguire l’evento musicale. Quello che, però, in molti si chiedono in questi ultimi giorni è: quando ritornerà in onda il Grande Fratello Vip? Appurato che questa settimana è saltato il doppio appuntamento, quando assisteremo di nuovo alle avventure dei concorrenti?

Leggi anche –> GF Vip 6, la frase di Antonio Medugno non passa inosservata: squalifica in arrivo? Il web si interroga

In tanti se lo chiedono: quando ritornerà in onda il Grande Fratello Vip?

In attesa di poter scoprire chi sarà il vincitore o la vincitrice di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip, sono davvero tantissime le persone che si chiedono quando tornerà in onda il famoso reality di Canale 5. Questa settimana, come dicevamo precedentemente, il doppio appuntamento non è andato in onda e, a partire dalla prossima, la seconda puntata del GF Vip non andrà in onda il Venerdì, come consueto, ma di Giovedì, eppure tutti sono curiosi di sapere quando Alfonso Signorini ritornerà in diretta.

Leggi anche –> GF Vip, Delia Duran lo confessa dopo la diretta: “Mi piacciono anche le donne”, poi la rivelazione sul rapporto con Alex

Quello di questa settimana, quindi, non è affatto una pausa lunghissima. Il Grande Fratello Vip, infatti, è pronto a ritornare molto presto in diretta per allietare il suo amatissimo pubblico. Quando esattamente? La risposta è semplicissima: Lunedì 7 Febbraio! Proprio tra qualche giorno, infatti, il buon Signorini e tutti i Vipponi ritorneranno in diretta per il classico appuntamento di inizio settimana. Vi anticipiamo: non perdetevelo affatto! Verrà annunciato, infatti, il nome del primo finalista. Chi lo sarà tra Soleil, Katia, Delia e Davide?

Noi non vediamo l’ora che arrivi Lunedì, voi?