Sabrina Ferilli, sapete che lavoro facevano i suoi genitori? Il padre è stato un uomo molto importante

Sapete che lavoro facevano i genitori di Sabrina Ferilli? Il padre dell’attrice romana è stato un uomo molto importante

È una delle attrici più famose del mondo dello spettacolo italiano, nonché una delle più amate dal pubblico. Ha conquistato tutti, oltre che con la sua bravura, anche con la sua straordinaria bellezza. La Ferilli è da sempre una delle donne più belle d’Italia. Per anni (e forse ancora oggi) è stata un sogno proibito di molti uomini italiani.

Che lavoro facevano i genitori di Sabrina Ferilli

Sabrina Ferilli è una delle attrici più famose del cinema italiano, oltre ad essere anche molto amata dal pubblico. È cresciuta a Fiano Romano, in provincia di Roma, e si è diplomata al liceo classico Orazio senza proseguire gli studi. Dopo aver tentato senza successo di entrare al Centro sperimentale di cinematografia di Roma, infatti, ha iniziato la carriera di attrice, interpretando parti secondarie.

Nel corso della sua carriera si è sempre divisa tra cinema, teatro e televisione. Ha ottenuto diversi riconoscimenti, tra cui sei Nastri d’argento, un Globo d’oro, sei Ciak d’oro e quattro candidature al David di Donatello. Nel 2013 è stata una delle interpreti del film “La grande bellezza”, premiato con il Premio Oscar per il miglior film in lingua straniera.

Risulta difficile elencare tutti i suoi film e le serie televisive in cui è stata protagonista perchè sono veramente tante. Spesso è stata anche impegnata in televisione in altre vesti, come giudice del talent show “Amici” di Maria De Filippi o giudice popolare di “Tu si que Vales”.

La Ferilli è nata il 28 giugno 1964 da Giuliano e Ida Fatigati. La mamma, originaria di San Felice a Cancello, in provincia di Caserta, era una casalinga; mentre il padre, romano come lei, era un uomo molto importante. Giuliano Ferilli, infatti, è stato un dirigente del Partito Comunista Italiano.

Il padre ha sempre tenuto le redini della sua famiglia e per la Ferilli è una figura di riferimento. In passato, l’attrice è stata ospite insieme al padre al “Maurizio Costanzo Show”. In quell’occasione, la Ferilli confessò un retroscena: “Mio padre mi ha fatto comprare due loculi nel cimitero di Fiano Romano, quando l’ho visto e sentito strano, mi ha detto che era morto il figlio di Sandro, un amico, e che essendo morto all’improvviso avevano deciso di dargli un mio fornetto”.