Sabato 5 Febbraio andrà in onda l’ultima serata di Sanremo 2022, ma scopriamo la sua scaletta: chi sono gli ospiti e la co-conduttrice.

A distanza di cinque giorni dall’inizio di questa settantaduesima edizione del Festival, stasera è il giunto il momento dei saluti. Sabato 5 Febbraio, a partire dalle ore 21:00 circa, Amadeus condurrà l’ultimo appuntamento di Sanremo 2022. E, a fine quinta serata, proclamerà il vincitore o la vincitrice di questa edizione.

Intorno le ore 21:00, quindi, Amadeus sarà in diretta dal Teatro Ariston in Sanremo. E darà il via all’ultima serata del Festival. Cosa accadrà stasera? Ebbene. Così come tutti gli altri appuntamenti precedenti, anche questo sarà decisamente imperdibile. Per l’ultima volta, il pubblico ascolterà i brani dei 25 in gara, avrà la possibilità di votare il proprio preferito e scoprire se sarà proprio lui o lei il vincitore di questo Sanremo 2022. Ovviamente, l’ultima serata della gara sarà abbellita dalla presenza di ospiti formidabili, ma anche dal fascino della co-conduttrice di questa sera. A tal proposito, chi è? Scopriamo insieme la scaletta dell’ultima serata di Sanremo 2022.

Scaletta ultima puntata Sanremo 2022: chi è la co-conduttrice di stasera e gli ospiti

Se fino a questo momento abbiamo assistito a degli appuntamenti impressionante, preparatevi a qualcosa di ancora più straordinario. Tra qualche ora, infatti, andrà in onda l’ultima ed imperdibile serata di Sanremo 2022. E siamo certi che ne vedremo davvero delle belle sul palco dell’Ariston. In attesa di scoprire cosa accadrà e di assistere ad uno spettacolo indimenticabile, capiamo la sua scaletta.

Sul palco dell’Ariston, questa sera sono previsti ospiti incredibili. Stiamo parlando proprio di loro: Orietta Berti, stella della musica italiana, Marco Mengoni e Fabio Rovazzi. Molto probabilmente, ritornerà anche Fiorello, il comico ed attore potrebbe ritornare in scena per l’ultima serata di Sanremo 2022. Ma le ‘sorprese’ non sono affatto finite qui. Ad affiancare stasera Amadeus, ci sarà proprio lei: Sabrina Ferilli. Dopo Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer e Maria Chiara Giannetta, l’attrice romana ed amatissimo personaggio tv accompagnerà il buon Sebastiani alla conduzione di questa ultima ed imperdibile serata. Noi non vediamo l’ora.

I Big in gara

Per l’ultima serata di Sanremo 2022, il pubblico da casa ascolterà nuovamente le canzoni di tutti i Big in gara. E voterà il suo preferito.

Ricordiamo che questo appena elencato non è affatto l’ordine di uscita dei cantanti. In attesa di scoprirlo, ecco la classifica generale della quarta serata.

Cosa ne pensate? E, soprattutto, secondo voi chi vincerà?