“Si sono baciati”, al GF Vip accade l’impensabile: non indovinereste mai chi e cosa è successo durante la festa di ieri.

Al Grande Fratello Vip, si sa, i colpi di scena sono dietro l’angolo. Ma quello che sarebbe successo ieri sera è qualcosa di davvero inaspettato. Diciamo “sarebbe” perché, al momento, non ci sono video dell’accaduto, poiché in quel momento le riprese erano sui balletti del resto dei concorrenti. Proprio uno di loro, però, ne è sicuro ed ha visto tutto: c’è stato un bacio!

Niente di strano, se non fosse che i due protagonisti di questo momento di vicinanza siano proprio due concorrenti che, finora, non sono andati per niente d’accordo… Scopriamo cosa è successo durante la festa di ieri sera.

LEGGI ANCHE —->GF Vip, “Fuori durano due settimane”: il pungente commento su Alessandro e Sophie arriva proprio da lui

GF Vip, “Si sono baciati”: colpo di scena durante la festa di ieri sera

Di baci nella casa del GF Vip ne abbiamo visti tantissimi, soprattutto nel corso di questa edizione. Ma quello che è scattato ieri è destinato a far molto discutere. Si, perché secondo quanto è emerso Delia Duran e Barù si sono baciati!

Un colpo di scena, dato che sin dall’inizio Barù ha ammesso di non avere simpatia per la modella venezuelana, nominandola diverse volte. I due si sarebbero baciati nel corso dei festeggiamenti di ieri, dove tutti si sono scatenati tra musica e divertimento. In quel momento, la regia stava inquadrando Soleil e Gianluca che ballavano e, come riporta Biccy.it, è stato proprio il nuovo arrivato a rivelare alla Sorge del bacio: “Si sono baciati, si sono baciati, guarda!”

Soleil, incredula per quanto è successo, ha chiesto spiegazione a Delia dopo un po’ e quest’ultima ha commentato: “Amore ma stiamo giocando, lui sta facendo questi giochi e io ci gioco”. Un gioco che, però, potrebbe infastidire qualcuno? Oltre ad Alex Belli, che di fatto è ancora il marito di Delia, c’è anche Jessica Selassié che non ha mai nascosto il suo interesse per Barù…

LEGGI ANCHE —–>GF Vip 6, la frase di Antonio Medugno non passa inosservata: squalifica in arrivo? Il web si interroga

Come la prenderanno quando la verità verrà a galla? Non ci resta che attendere le prossime ore per ascoltare eventuali altri commenti sul bacio più scottante di questa notte.