Sta per diventare di nuovo papà! L’ex attore di Beverly Hills 90210 aspetta un figlio dalla compagna

Altro figlio in arrivo per l’amatissimo attore di Beverly Hills 90210: la sua attuale compagna aspetta un bebè, si tratta proprio di loro!

E’ stato tra i protagonisti dello storico telefilm Beverly Hills 90210, simbolo indelebile di un’intera generazione. Il suo personaggio acquistò un ruolo sempre più centrale col passare delle stagioni e fu in grado di trasmettere tantissime emozioni al pubblico.

Stiamo parlando di Brian Austin Green, interprete di David Silver, che con Donna Martin ebbe una delle storie d’amore più belle e avvincenti dell’intera trama. Oggi l’attore, separato dalla sua ex moglie Megan Fox, ha ritrovato l’amore accanto ad un’altra bellissima donna del mondo dello spettacolo.

Leggi anche——>>>Amici, “Il mio cuore si è fatto più grande”: è diventata mamma bis, che gioia!

Lei è Sharna Burgess, famosa ballerina professionista australiana attualmente nel cast programma Dancing with the Stars, versione americana di Ballando con le stelle. Secondo quanto raccontato dalla danzatrice, la loro conoscenza sarebbe avvenuta in un bar. Dopo cinque mesi dalla fine del matrimonio dell’ex star di Beverly Hills 90210, i due hanno iniziato a frequentarsi e, a quanto pare, la relazione è diventata molto seria.

Tanto da scegliere di avere un figlio insieme: i due sono stati fotografati alle Hawaii e Sharna appare col pancione mentre lui la abbraccia da dietro toccandole teneramente il ventre.

Brian Austin Green attende un figlio dall’attuale compagna: l’attore di Beverly Hills 90210 è al settimo cielo

Proprio un mese fa l’ex moglie di Brian Austin Green ha annunciato il fidanzamento con Machine Gun Kelly mostrando sui social il favoloso anello che lui le ha regalato.

Secondo la rivelazione fatta a People da una fonte, l’attore avrebbe conservato un buon rapporto con la Fox per il bene dei figli. Ricordiamo infatti che dal matrimonio sono nati tre bambini, Journey River, Bodhi Ransom e Noah Shannon.

Un legame ormai archiviato per i due attori che hanno ritrovato la felicità ciascuno per conto proprio accanto ad altre persone. Lo scorso ottobre Brian ha festeggiato il primo anno trascorso insieme alla sua Sharna e su Instragram aveva scritto: “1 anno in cui mi ha accettato in un modo in cui non sono mai stato amato prima”.

Leggi anche——>>>“Benvenuta Mia Annabelle!”: fiocco rosa per la famosa coppia, dolcissimo annuncio

Congratulazioni a questa splendida coppia per l’arrivo del loro bebè!