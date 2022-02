Uomini e Donne, scatta il bacio ma poi lei lascia lo studio: anticipazioni shock; cosa accadrà nelle prossime puntate della trasmissione di Maria De Filippi.

Giovedì 3 febbraio 2022 è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Come sappiamo, tra le registrazioni della trasmissione e la messa in onda trascorrono diversi giorni, ma se volete sapere cosa è successo siete nel posto giusto!

Il Vicolo delle News ha fornito le anticipazioni di quanto è successo e a quanto pare è stata davvero una registrazione incandescente! C’è stato un bacio, ma anche un inaspettato abbandono. Se siete curiosi di scoprire tutto e non temete spoiler continuate a leggere.

LEGGI ANCHE —->Uomini e Donne, chi è Alessandro: età, lavoro, Instagram del nuovo corteggiatore di Ida

Uomini e Donne Anticipazioni: scatta il bacio, ma la corteggiatrice va via

Bacio in esterna per i due protagonisti di Uomini e Donne, ma dopo succede qualcosa di molto spiacevole! Di chi stiamo parlando? Di Matteo Ranieri e la sua corteggiatrice Denise! Secondo quanto si apprende dalle anticipazioni, i due si sono baciati in esterna, ma tornati in studio c’è una brutta sorpresa per il tronista: un nuovo filmato di Denise, che, parlando con Armando, non sembra rifiutare palesemente le avances del napoletano. La corteggiatrice viene attaccata e ad un certo punto lascia lo studio. Cosa fa Matteo?

Il tronista vorrebbe raggiungerla, ma Maria De Filippi lo invita a ragionare sul fatto che Denise ha nuovamente dato modo ad Armando di avvicinarsi, ferendo Matteo. Dopo un po’ è anche Federica a lasciare lo studio, stanca dei comportamenti del tronista, e ammettendo di non avere più voglia di corteggiarlo. Matteo uscirà e andrà da Federica, per non rientrare in studio. Cosa accadrà dopo questa puntata burrascosa? Staremo a vedere! E per quanto riguarda l’altro tronista, Luca Salatino?

LEGGI ANCHE —>Uomini e Donne, Maria De Filippi non si trattiene: “Diventa umiliante”

Dopo l’uscita di scena della passata puntata, Eleonora non è apparsa più in studio. Luca è uscito con una nuova corteggiatrice, che impareremo a conoscere! Caos anche per quanto riguarda il trono Over: due cavalieri arriveranno quasi alle mani! Per saperne di più continuate a seguirci.