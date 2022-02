Avete mai visto dove lavora Alessandro Del Piero? Un ufficio fantastico

Alessandro Del Piero ha appeso da diversi anni le scarpette al chiodo, ma sapete dove lavora? Su Instagram, le immagini dell’ufficio.

Alessandro Del Piero è tra le stelle indiscusse del calcio italiano. Seppure abbia detto al mondo dello sport ‘giocato’ diversi anni anni, l’ex Pinturicchio della Juventus continua ad essere amatissimo non soltanto dai tifosi della ‘Vecchia Signora’, ma anche da tutti gli amanti del calcio. D’altra parte, un fenomeno come lui come si potrebbe dimenticare!

Seppure Alessandro Del Piero abbia appeso le scarpe al chiodo, c’è da dire che non perde mai occasione di poter restare in contatto con i suoi followers. È proprio per questo motivo che, sbirciando il suo canale social ufficiale, siamo riusciti a rintracciare diversi scatti appartenenti alla sua ‘nuova vita’ lontano dal calcio. Ecco. Cosa fa oggi Alessandro Del Piero? Una volta detto ‘addio’ allo sport, com’è cambiata la sua quotidianità? Forse non tutti lo sanno, ma il buon Del Piero non vive più in Italia, ma a quanto pare è a Los Angeles insieme ai suoi figli e a sua moglie. Che cosa fa? E, soprattutto, dove lavora? Se siete curiosi di saperlo, ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa.

Dove lavora Alessandro Del Piero?

Tirati i primi calci ad un pallone nel 1992, in men che non si dica, Alessandro Del Piero è diventato una vera e propria stella del calcio nostrano. E lo è ancora adesso, nonostante siano trascorsi anni dal suo ‘addio’. Ad oggi, da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che l’ex Pinturicchio della Juventus abbia cambiato vita. E che, oltre ad essersi trasferito a Los Angeles, abbia anche ampliato i suoi orizzonti. Non solo continua ad occuparsi di calcio e, a quanto pare, ha aperto due accademia di calcio ed è il comproprietario di una squadra presenta all’interno dell’United Premier Soccer League, ma sembrerebbe che sia proprietario anche di un ristorante famosissimo in quel di Los Angeles.

Voi, però, avete mai visto dove lavora? Spulciando il suo canale Instagram, siamo riusciti a rintracciare un video che ce lo mostra all’interno del suo ufficio. L’avete visto? È davvero fantastico! Oltre a possedere un corridoio immenso e luminoso, il posto all’interno di una sua stanza presenta un ‘dettaglio’ che non può assolutamente passare inosservato. Guardate un po’ qui:

Nel video, Alessandro Del Piero si lascia riprendere mentre palleggia, ma i nostri occhi non hanno potuto fare a meno di posarsi su quel grosso manichino che indossa la maglia della Juventus, suo grande amore.