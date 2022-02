Amadeus e sua moglie, sapete com’è sbocciato l’amore tra loro? Il gesto del conduttore, cos’ha fatto per conquistarla.

Una serata da “brividi” in tutti i sensi, quella di ieri sera. La finalissima di Sanremo 2022 ha ottenuto quasi il 65% di share, conquistato i telespettatori di ogni età. A salire sul gradino più alto del podio sono stati Blanco e Mahmood, ma sono stati tantissimi i momenti emozionanti nel corso della diretta. Chi non si è emozionato quando Amadeus ha consegnato i fiori alla sua Giovanna?

Dopo aver regalato fiori a tanti protagonisti del Festival nel corso delle serate, il conduttore ha voluto omaggiare anche la sua donna, portandole i fiori in prima fila e suggellando il momento con un dolce bacio. Un amore immenso, quello che lega la coppia, ma sapete come è sbocciata la loro storia? C’è un retroscena che non tutti conoscono!

Amadeus, com’è nato l’amore con la moglie Giovanna: il gesto del conduttore

Un amore che dura da circa venti anni, quello tra Amadeus e Giovanna Civitillo. In molti sanno che i due si sono conosciuti grazie a L’Eredità, la trasmissione che Amadeus conduceva e dove invece Giovanna era una ballerina. La storia è iniziata nel 2003, ma sapete cosa ha fatto Amadeus per conquistarla?

Ebbene, c’è un retroscena che non tutti conoscono. O meglio, un gesto che il conduttore ha fatto per “farsi avanti”. Il corteggiamento è stato piuttosto lungo e, per organizzare il primo appuntamento, Amadeus ha fatto recapitare un biglietto a Giovanna attraverso il suo assistente! Un biglietto in cui erano presenti tutte le indicazioni su ora e luogo dell’appuntamento, in corso Como a Milano. Un appuntamento al quale Giovanna si è presentata e, da quel giorno, è nata questa meravigliosa storia d’amore.

I due sono convolati a nozze il 12 luglio del 2009: nello stesso anno, a gennaio, è nato il loro José Alberto, che è stato al fianco della mamma, in prima fila all’Ariston, per tutte le serate del Festival.