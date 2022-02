Le anticipazioni della puntata di Doc-nelle tue mani di Giovedì 10 Febbraio: il pubblico scoprirà cosa significa ‘Cane blu’, la verità.

L’attesa è finalmente terminata! Dopo il ‘clamoroso’ stop della settimana scorsa per via del Festival di Sanremo, Doc-nelle tue mani sta per ritornare su Rai Uno. Giovedì 10 Febbraio, a partire dalle ore 21:30, Andrea Fanti e tutto lo staff medico dell’Ambrosiano di Milano ritorneranno a fare compagnia il loro pubblico.

Sentivate anche voi la mancanza di Doc, vero? Ebbene. Ancora pochissimi giorni e le avventure del dottor Fanti ritorneranno in onda su Rai Uno. Cosa accadrà, però, nel corso della quarta puntata in onda Giovedì 10 Febbraio? Poco più di una settimana fa, abbiamo lasciato lo staff medico dell’Ambrosiano alle prese con una nuova sfida. E il buon Fanti in ‘lotta’ per il primariato. A quanto pare, però, sembrerebbe che il prossimo appuntamento sarà davvero imperdibile perché finalmente si scoprirà il significato di ‘cane blu’, espressione che i medici dell’Ambrosiano hanno spesso e volentieri utilizzato in casi di difficoltà ed emergenza. Ma non solo. La quarta puntata di Doc, infatti, sarà ricca di colpi di scena.

Leggi anche –> “Doc – Nelle tue mani”, il pubblico ha notato un’importante assenza: perchè il famoso attore non c’è più?

Doc-nelle tue mani del 10 Febbraio, le anticipazioni della quarta puntata

Quella che andrà in onda Giovedì 10 Febbraio, sarà una puntata di Doc-nelle tue mani davvero indimenticabile. Oltre a tutti i colpi di scena, a cui siamo totalmente abituati, da quanto si apprende dalle anticipazioni sembrerebbe che il pubblico del medical drama di Rai Uno scoprirà anche il significato che si nasconde dietro all’espressione ‘cane blu’. Procediamo, però, con ordine.

Leggi anche –> Marco Rossetti è l’infettivologo di Doc-nelle tue mani, ma sapete proprio tutto sulla sua vita privata?

Le anticipazioni della prossima puntata di Doc-nelle tue mani prevedono dei colpi di scena piuttosto impressionanti. In particolare, nel primo episodio di Giovedì 10 Febbraio, intitolato ‘Fare una scelta’, sembrerebbe che Andrea Fanti avrà a che fare con Silvia, una sua ex specializzanda. È proprio grazie a lei che il medico scoprirà importanti ‘segreti’ di Enrico, su cui fino a quel momento aleggiava una certo mistero. Giulia, figlia di Fanti, nel frattempo, aprirà il suo cuore a Damiano. E si confiderà con lui. Nel secondo episodio, intitolato ‘cane blu’, ci sarà un omaggio a tutti quei medici che hanno perso la vita per via del Coronavirus. E, come dicevamo, si scoprirà cosa ci cela esattamente dietro a quell’espressione.

Come avete potuto chiaramente comprendere, la puntata di Doc di Giovedì 10 Febbraio sarà totalmente imperdibile. La seguirete? Noi assolutamente si!