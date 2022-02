Le anticipazioni di Domenica In del 6 Febbraio prevedono una puntata dedicata a Sanremo 2022: quanti straordinari ospiti, incredibile!

“Perché Sanremo è Sanremo”, potremmo iniziare proprio in questo modo l’articolo dedicato alle anticipazioni di Domenica In del 6 Febbraio, perché d’altra parte è proprio così.

Pensavate che la puntata di Domenica In del 6 Febbraio non ci fosse? Beh, vi sbagliavate di grosso: Mara Venier è del tutto inarrestabile! A partire dalla ore 14:00, infatti, la splendida ‘zia Mara’, il cui nome è stato citato più volte al Festival di Sanremo 2022, sarà al timone di una nuova puntata dell’imperdibile show della Domenica pomeriggio. Badate bene, però: questo che inizierà tra qualche ora, non sarà affatto una puntata come tutte le altre, bensì sarà completamente ed interamente dedicata all’evento musicale conclusosi poche ore fa. Da quanto si apprende dalle anticipazioni trapelate da TV Blog, infatti, sembrerebbe che l’appuntamento di quest’oggi Domenica 6 Febbraio sarà dedicato a Sanremo 2022, ai suoi protagonisti ed, ovviamente, al suo vincitore. Scopriamo insieme qualche cosa in più.

Domenica In del 6 Febbraio, le anticipazioni della puntata: straordinario!

A distanza di pochissime ore dall’attesissima finale del Festival di Sanremo 2022, Mara Venier non poteva non dedicare questo appuntamento di Domenica In di oggi 6 Febbraio al famoso ed ambito evento musicale italiano. E così, in diretta dal Teatro Ariston, l’amatissima conduttrice darà il via ad una puntata dedicata completamente alla gara e ai suoi artisti. Scopriamo qualche cosa in più sulle sue anticipazioni.

Presso il teatro Ariston di Sanremo, quindi, ci saranno tutti i Big in gara di questa settantaduesima edizione del Festival. I quali non solo si esibiranno nuovamente sulla canzone portata in scena sul palco dell’Ariston, ma risponderanno anche alle domande degli ospiti. A tal proposito, chi sono? Ebbene. A quanto pare, si parla del fior fiore dello spettacolo italiano. Stiamo parlando proprio di Christian De Sica, amatissimo attore, Nunzia De Girolamo, che condurrà ‘Ciao Maschio’ proprio insieme a Drusilla Foer, Fabio Rovazzi e Orietta Berti, entrambi ospiti dell’ultima puntata di Sanremo 2022, Alberto Matano, Teo Teocoli, Alba Parietti, Pino Strabioli, Marino Bartoletti. Insomma, dei nomi bomba, come si suol dire!

Volete rivivere le emozioni di Sanremo 2022? Non perdetevi affatto la puntata di Domenica In del 6 Febbraio. Ne vedremo delle belle!