Le anticipazioni di Verissimo di Sabato 6 Febbraio ci informano che in studio ci sarà una diva della musica e una coppia amatissima della tv.

Ultimo appuntamento settimanale di Verissimo, ma davvero imperdibile. A partire dalle ore 16:30, come sua abitudine, Silvia Toffanin darà il via ad una nuova ed impressionante puntata.

A distanza di pochissime ore dall’ultima puntata di Verissimo, che come al suo solito ha previsto la presenza di volti impressionanti dello spettacolo italiano, Silvia Toffanin sarà al timone di un nuovo appuntamento indimenticabile. Nello studio televisivo di Cologno Monzese, come ci fanno sapere le anticipazioni trapelate da Mediaset Play, si alterneranno tantissimi ospiti. E tutti saranno i protagonisti di un momento davvero irripetibile. Di chi stiamo parlando? Ovviamente, com’è nostro solito fare, vi spiegheremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Quello che adesso conta sapere è che ci sarà, per la prima volta in assoluto, un’amatissima showgirl e conduttrice con suo figlio, un’attrice che tra qualche giorno debutterà con una nuova serie tv, una diva della musica italiana, una coppia amatissima della tv e due donne dal carattere forte e determinato. Incredibile, vero? Scopriamo tutto da vicino.

Imperdibile appuntamento di Verissimo del 6 Febbraio: le anticipazioni

A partire dalle ore 16:30 di quest’oggi, Domenica 6 Febbraio, la splendida Silvia Toffanin sarà al timone di un nuovo ed emozionante appuntamento di Verissimo. Avete già stabilito tutti i posti in poltrona, vero? Ebbene. Adesso non ci resta che scoprire insieme le anticipazioni della puntata.

Così come tutti gli altri appuntamenti, anche quello di oggi sarà ricco di ospiti e momenti emozionanti. Scopriamo insieme tutto quello che occorre sapere:

Elisabetta Gregoraci insieme a Nathan Falco Briatore: seppure non sia affatto la prima volta che la conduttrice e showgirl sia ospite di Silvia Toffanin, non era mai capitato che lo fosse in compagnia di suo figlio. Senza alcun dubbio, sarà un momento unico;

insieme a Nathan Falco Briatore: seppure non sia affatto la prima volta che la conduttrice e showgirl sia ospite di Silvia Toffanin, non era mai capitato che lo fosse in compagnia di suo figlio. Senza alcun dubbio, sarà un momento unico; Vanessa Incontrada: a partire da Venerdì 11 Febbraio, l’attrice sarà la protagonista di una nuova ed imperdibile serie tv di Canale 5. Intitolata ‘Fosca Innocenti’, la fiction si prepara a fare compagnia il pubblico italiano nel Venerdì sera. E, sicuramente, appassionerà tutti;

a partire da Venerdì 11 Febbraio, l’attrice sarà la protagonista di una nuova ed imperdibile serie tv di Canale 5. Intitolata ‘Fosca Innocenti’, la fiction si prepara a fare compagnia il pubblico italiano nel Venerdì sera. E, sicuramente, appassionerà tutti; Romina Power: icona e diva indiscussa della musica, la cantante si racconterà come mai prima d’ora alla padrona di casa;

icona e diva indiscussa della musica, la cantante si racconterà come mai prima d’ora alla padrona di casa; Eva Grimaldi e Carmen Russo: entrambi reduce da un’incredibile esperienza al GF Vip, le due donne dimostreranno ancora una volta il loro forte e determinato carattere;

entrambi reduce da un’incredibile esperienza al GF Vip, le due donne dimostreranno ancora una volta il loro forte e determinato carattere; Se si parla del GF Vip, non si può fare a meno di citare loro: Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme. Conosciutisi all’interno della casa di Cinecittà, i due si sono innamorati.

Insomma, come al solito, sarà una puntata ricca di amore, di rivelazioni e di emozioni. Noi non vediamo l’ora, voi?