Avete mai visto la bellissima e moderna casa di Amadeus? Dove vive il conduttore con sua moglie Giovanna Civitillo

Amadeus è momentaneamente il grande protagonista della televisione italiana. Fresco dalla fortunata conduzione di Sanremo 2022, ora potrà godersi il meritato riposo. A tal proposito, avete mai visto la sua casa? Scopriamo insieme dove abita il noto conduttore con la moglie e il figlio.

Il Festival di Sanremo è giunto al termine, e ha visto vittoriosi il dinamico duo formato da Mahmood e Blanco. Amadeus, come anche nelle scorse edizioni, è stato un conduttore veramente eccellente, che con tutte le sue scelte ha portato una ventata di aria fresca allo storico programma. Ora tornerà alla sua quotidianità e al suo lavoro di conduttore. Amadeus è sposato dal 2009 con la bellissima ex show girl, ballerina e personaggio televisivo, Giovanna Civitillo. I due sono diventati genitori nel 2009 del figlio José Alberto, così chiamato in onore del calciatore José Mourinho. Non è un segreto infatti, che Amadeus e il figlio condividano la stessa grande passione per il calcio e soprattutto per la squadra del cuore, l’Inter. Ma dove vive Amadeus con la sua famiglia?

Leggi anche Amadeus e sua moglie, sapete com’è sbocciato l’amore tra loro? Il gesto del conduttore

Avete mai visto la casa di Amadeus e di sua moglie Giovanna?

Visto i numerosi impegni lavorativi, Amadeus, la moglie e il figlio vivono nella città di Milano. Più precisamente nel quartiere che ha ospitato l’Expo nel 2015. La loro casa è un appartamento situato molto in alto, con una vista stupenda sulla città di Milano, quindi probabilmente si tratta di un grattacielo. Una casa spaziosa, elegante, moderna e piena di confort, dove la famiglia si può riunire e divertire insieme.

Leggi anche Ci sarà lei dopo Amadeus? “Mi piacerebbe condurre il Festival”

La coppia è solita condividere sul loro profilo Instagram, condiviso, numerosi scorci della loro splendida abitazione. A partire dal soggiorno molto spazioso, dove possiamo trovare un enorme televisore. L’arredamento, fatto di pareti bianche a contrasto con il pavimento nero, è completato da un’enorme libreria sui toni del grigio dove si possono trovare le numerose foto di famiglia, libri e molteplici soprammobili.

La casa assume un certo brio grazie alla scelta di alcuni pezzi di arredamento molto particolari, come il divanetto zebrato e gli elementi della sala da pranzo. In quest’ultima possiamo vedere un grande tavolo in legno, un bellissimo tappeto, ma soprattutto delle adorabili sedie tutte dai colori diversi e brillanti.

Leggi anche Non tutti sanno in che cosa ha conseguito il diploma Amadeus: spunta un retroscena incredibile

E voi avevate mai visto la splendida casa di Amadeus e Giovanna Civitillo?