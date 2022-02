“La tua canzone diventerà la nuova sigla di Domenica In”: l’annuncio di Mara Venier in diretta, durante lo speciale dedicato a Sanremo 2022.

Continua la magia di Sanremo, anche il giorno dopo! La 72 esima edizione del Festival si è conclusa ieri, con la vittoria di Blanco e Mahmood, ma, come ogni anno, oggi sono tutti dalla Zia Mara! Dalle ore 14:00 è in onda una puntata di Domenica In interamente dedicata a Sanremo, durante la quale Mara Venier accoglie tutti i Big di Sanremo direttamente dal palco dell’Ariston. E, per uno di loro, c’è stata una bellissima sorpresa.

Proprio ad uno dei primi cantanti esibitisi a Domenica In, la conduttrice veneta ha annunciato che la sua canzone sanremese sarà la prossima sigla della sua trasmissione! Curiosi di scoprire di chi si tratta? Ve lo sveliamo subito!

Mara Venier, l’annuncio in diretta a Domenica In: la nuova sigla del programma sarà una canzone di Sanremo 2022

Una bellissima sorpresa per uno dei big di Sanremo 2022: il suo brano sarà la nuova sigla di Domenica In! A comunicarglielo in diretta è stata proprio la padrona di casa Mara Venier. Di chi stiamo parlando?

Eh si, proprio di lui, Achille Lauro, per il quale la zia Mara nutre un affetto davvero speciale. E proprio pochi minuti dopo la sua entrata sul palco dell’Ariston, nello speciale di oggi su Sanremo, la conduttrice gli ha detto: “Ti dico subito che “Domenica” diventerà la nuova sigla di Domenica In”. Un annuncio che ha fatto impazzire i fan del cantante, che hanno commentato con entusiasmo la notizia sui social.

Dopo l’esibizione e le domande dei giornalisti, poteva mai mancare il selflie di rito tra Mara e Achille? Ovviamente no, e la conduttrice lo ha condiviso sul suo Instagram proprio nel corso della diretta. Che dire, questa si che è “Domenica”! E voi, state seguendo la diretta dall’Ariston? Sul palco saliranno anche i vincitori del Festival!