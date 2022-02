Chi è Margherita Mazzucco, Elena ne L’Amica Geniale: età, Instagram, studi e fidanzato

Chi è Margherita Mazzucco, Elena ne L’Amica Geniale: scopriamo insieme l’età, Instagram, studi e fidanzato dell’attrice

Abbiamo scoperto le sue grandissimi doti di attrice grazie alla fiction L’amica geniale, tratta dagli omonimi romanzi di Elena Ferrante. Ma cosa sappiamo di questa giovane promessa della recitazione? Scopriamo qualcosa in più su di lei.

La fiction targata Rai e HBO, L’amica geniale è tornata con la nuovissima terza stagione. In questa nuova avventura ritroveremo le protagoniste e le attrici lasciate nella scorsa stagione. Il loro grande talento e la perfezione con cui hanno interpretato i loro personaggi, le ha portate ad essere nuovamente scelte per interpretare le protagoniste anche nell’età adulta. Margherita Mazzucco è l’attrice che interpreta Elena, soprannominata da tutti Lenù. Questa giovane ragazza con tantissimi sogni nel cassetto e altrettanti sentimenti e ricordi nel cuore. Ma cosa sappiamo di questa giovane e talentuosa attrice?

Chi è Margherita Mazzucco? Scopriamo insieme tutto su di lei!

Questa giovane e brillante attrice, che con la sua interpretazione ha conquistato milioni di italiani è originaria di Napoli, classe 2002. La ragazza frequenta il liceo classico di Napoli, quando quasi per caso, si presenta alle audizioni per la fiction de L’amica geniale, senza nemmeno aver letto i libri. La fortuna e l’intraprendenza della ragazza viene premiata soprattutto quando, incontrando l’altra protagonista, l’attrice Gaia Girace, scatta una profonda sintonia tra le due e questo spinge il regista Saverio Costanzo, a sceglierla per il ruolo di Elena.

Per quanto riguarda la sua vita privata, la giovane Margherita Mazzucco è molto riservata. Possiede un profilo Instagram che tuttavia è privato e seguito da nemmeno 700 follower. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale sappiamo che l’attrice ha un fidanzato, con cui sta insieme da diverso tempo, ma di questo misterioso ragazzo non si conosce nemmeno il nome. Sappiamo che la Mazzucco è legatissima alla sua famiglia, e che proprio quest’anno dovrà terminare i suoi studi e conseguire il diploma del liceo. Noi non vediamo già l’ora di rivederla nei panni di Lenù nella nuova stagione de L’amica geniale.

E voi conoscevate la giovane e promettente attrice de L’amica geniale, Margherita Mazzucco?