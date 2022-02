Christian De Sica ricorda il dramma: “Fui portato immediatamente all’ospedale e fui salvato”

In una sua intervista datata 2021, Christian De Sica ricorda il dramma che ha vissuto ben 22 anni fa: il racconto da brividi.

È uno dei più grandi attori di sempre, Christian De Sica. Recentemente sul grande schermo nei panni di Babbo Natale nel film di Alessandro Siano, il simpaticissimo romano è tra le stelle indiscusse del cinema italiano.

Attore amatissimo, Christian De Sica vanta di una vita costellata di successi. Sia dal punto di vista lavorativo che ‘privato’, l’attore romano può dirsi completamente felice ed appagato per tutto quello che è riuscito a costruirsi in questi anni. Non tutti sanno, però, che il buon De Sica, nonostante sia spesso e volentieri il motore dei nostri sorrisi, non ha vissuto momenti sempre facili nella sua vita. In occasione dei suoi 70 anni – avvenuti il 5 Gennaio 2021 – infatti, l’attore romano si è ampiamente raccontato a Il Messaggero. Ed oltre a ricordare e raccontare la sua carriera, non ha potuto fare a meno di riportare alla mente un dramma vissuto nel 2000. “Mi hanno fatto cattiverie, ma io preferisco cancellarle e pensare solo alle cose belle”, ha detto Christian De Sica prima di spiegare cosa è successo.

Il dramma di Christian De Sica: “Il ricordo più brutto della mia vita”

Giunti ad un traguardo importante della propria vita, si è solita fare un po’ il bilancio degli anni trascorsi. Lo ha fatto, poco più che un anno fa, anche Christian De Sica a Il Messaggero. In occasione del suo settantesimo compleanno, infatti, l’attore romano ha ripercorso i momenti salienti della sua vita. Ed ha ricordato quell’episodio che non dimenticherà mai. “Il ricordo più brutto della mia vita”, ha detto il buon De Sica, ricordando il dramma vissuto nel lontano 2000.

Sono trascorsi poco più di 21 anni da quando a Christian De Sica esplose un petardo in faccia, compromettendogli la vista. “Grazie alla tempestività di mia moglie e di Aurelio De Laurentiis, da Cortina fui portato immediatamente all’ospedale e salvato”, ha ricordato l’attore romano. Spiegando che, dopo ben 9 operazioni, è riuscito ad essere il protagonista di uno spettacolo teatrale a cui aveva tanto lavorato. E per cui si erano proposti in tantissimi di sostituirlo appena saputa la disgrazia.

Ad oggi, il drammatico incidente rappresenta per Christian De Sica un ricordo bruttissimo. Sapevate di questo episodio?