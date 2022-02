Delia Duran è a tutti gli effetti una concorrente del GF Vip, ma sapete cosa faceva prima di diventare attrice? Quali sono i suoi esordi.

In molti aspettavano questo momento e finalmente è arrivato: Delia Duran è a tutti gli effetti una nuova concorrente del GF Vip. Terminato il suo periodo di quarantena, l’attrice venezuelana e moglie di Alex Belli ha fatto il suo ingresso nella casa di Cinecittà qualche giorno fa, ma si è già contraddistinta.

In questi ultimi mesi, lo sappiamo benissimo, Delia Duran ha fatto tantissimo parlare di sé. Moglie di Alex Belli, concorrente della sesta edizione del GF Vip, l’attrice si è trovata, spesso e volentieri, al centro dei riflettori per il rapporto che suo marito ha creato con Soleil Sorge. Un rapporto che, in più occasione, è stato definito ‘semplice chimica artistica’, ma sarà davvero così? Lo scopriremo! Quello su cui vogliamo porre l’attenzione oggi, però, è proprio la bella Delia. Sappiamo benissimo che la Duran è un’apprezzata attrice e che, nel corso della sua carriera, ha preso parte a diverse fiction di successo, siete curiosi di sapere cosa faceva prima di intraprendere questa strada?

Cosa faceva Delia Duran prima di diventare un’attrice?

Nata a Merida, in Venezuela, nel 1988, Delia Duran ha intenzione sin da subito di entrare a far parte del mondo dello spettacolo. E così, sin da bambina, inizia a perseguire questa strada, recitando in alcune telenovele locali. È soltanto quando arriva in Italia, però, che la Duran riscuote il successo a cui ha tanto aspirato. Dapprima nella fiction ‘Il bello delle donne’ ed, in seguito, ‘L’onore e il rispetto’, la bella Delia intraprende una splendida carriera da attrice. Sapete, però, cosa faceva prima di diventare tale?

Ancora prima di prendere parte a diverse fiction di successo e farsi apprezzare come attrice, Delia Duran ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo italiano con altre vesti. Sapete in quali? Ebbene. La moglie di Alex Belli vanta di un fascino davvero irresistibile. Quindi, quale mestiere le sarebbe calzato al meglio se non quello da fotomodella? Prima di diventare un’attrice, infatti, Delia ha iniziato una splendida carriera da modella.

Lo sapevate?