GF Vip, colpo di scena per Lulù Selassiè: c’entra una famosissima star mondiale, fan in delirio sui social.

Ieri sera è stata la musica a dominare anche nella casa del GF Vip 6. Proprio mentre andava in scena la finalissima di Sanremo 2022, in casa i concorrenti si sono trasformati in delle vere e proprie rockstar! Con tanto di abiti e travestimenti, con i quali si sono esibiti in un famoso brano dell’interprete. Sono stati tutti bravissimi, ma ad attirare l’attenzione, su tutti, è stata soprattutto Lulù!

La giovane principessa Selassié si è esibita in una performance che ha fatto impazzire tutti…persino l’interprete originale! La famosissima star mondiale ha condiviso il video di Lulù sul suo canale Twitter, scatenando likes e commenti dei fan. Ecco cosa è successo.

GF Vip, che colpo per Lulù Selassiè: la star mondiale condivide il suo video sui social

“Lei è chiaramente la star dello show!”. È così che una delle cantante più famose al mondo ha commentato una scena che arriva direttamente dal GF Vip 6! A chi faceva riferimento? Proprio alla bellissima Lulù, che nello show organizzato ieri sera nella casa, si è esibita in una sua canzone. Chi è la famosissima star che ha scatenato il pubblico dei social?

Ebbene, si tratta di Cardi B, una delle rapper più amate e famose al mondo. Lulù ha intonato alcuni versi del suo brano Clout ed il video ha fatto il giro del web. È stata prima una fan americana a condividere il video, aggiungendo “Potrei adorarla”, e il post è stato condiviso proprio da Cardi B in persona! Il commento della cantante ha letteralmente fatto impazzire i fan di Lulù, che non vedono l’ora che la concorrente possa scoprire quello che è successo: sarà sicuramente felice!

Fuori dalla casa, Manuel Bortuzzo e Clarissa Selassié hanno commentato quanto accaduto con entusiasmo, super felici per il successo ottenuto dall’esibizione di Lulù. Alfonso racconterà tutto alla principessa durante la diretta di domani? Noi non vediamo l’ora di scoprirlo!