Immersa nel verde, la casa di Luca Argentero è un vero spettacolo: eccola

Immersa nel verde della campagna, la casa di Luca Argentero e della moglie è un vero spettacolo: vediamola insieme

Luca Argentero è uno degli attori più apprezzati nel panorama mediatico italiano, così come la giovane moglie Cristina Marino. Ma sapete dove vivono? La loro bellissima casa immersa nel verde delle campagne è un vero spettacolo.

Sono una delle coppie più belle e affiatate dello spettacolo. Il loro amore è sbocciato all’improvviso, nel lontano 2015, e continua oggi sempre più forte. Si sono conosciuti sul set di Vacanze ai Caraibi e hanno iniziato a frequentarsi poco dopo. A coronare il loro grande amore è stato l’arrivo della loro primogenita Nina Speranza, nata nel maggio del 2020, in piena pandemia. Hanno trascorso il periodo del lockdown immersi nella natura dell’Umbria, lontano dalla frenesia e dallo stress della città. Proprio a Città della Pieve, in Umbria, i due sono convolati a nozze la scorsa estate. La coppia ha poi deciso di trascorrere la vita e la quotidianità rimanendo a vivere in Umbria. In uno stupendo casale rustico immerso nel verde, avete mai visto la loro casa? È un vero sogno!

Leggi anche Cristina Marino e l’atteggiamento di alcune fan di Luca Argentero che la “irrita”: cosa fanno

La casa di Luca Argentero, immersa nella natura è un vero sogno!

La loro casa è sicuramente un eden di bellezza e tranquillità. Un bellissimo casolare rustico su più piani, con uno stile prevalentemente antico, con mattoni e legno in vista, ma con qualche tocco di modernità. L’elemento principale che si respira è soprattutto legato alla connessione con l’esterno. Ci sono ampie vetrate che portano tantissima luce all’interno dell’abitazione, e che mostrano un esterno a contatto con la campagna circostante.

Leggi anche Com’è cambiato Luca Argentero dal Grande Fratello ad oggi? Lo scatto di ben 19 anni fa: impressionante!

La coppia ama passare il tempo all’aperto con la figlia Nina, facendo lunghe passeggiate, giardinaggio e qualsiasi attività all’aria aperta. La cucina, dove Cristina Marino prepara pasti salutari per tutta la famiglia, è il cuore della casa, rustica ma dai colori tenui. I due volti noti amano condividere anche tramite i loro profili social, scorci della loro abitazione da sogno.

Nel complesso la villa è elegantissima, in cui tutto è perfettamente in simbiosi con l’esterno. Il pezzo forte è sicuramente l’enorme terrazza piena di piante e fiori dove Argentero e la sua famiglia possono godersi le giornate assolate.

Leggi anche Luca Argentero, perché sua figlia si chiama Nina Speranza: c’è un motivo particolare

E voi avevate mai visto la casa da sogno di Luca Argentero e Cristina Marino? Un gioiello immerso nel verde dell’Umbria.