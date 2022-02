La dottoressa Pimple Popper, l’incubo di Tahj è iniziato quando aveva soltanto 18 anni: cosa è successo e qual è la patologia di cui soffre.

Quanti di voi hanno seguito una puntata de La dottoressa Pimple Popper? Decisamente tantissimi, ne siamo certi! Oltre ad essere la regina indiscussa del suo canale Youtube e dei suoi imperdibili video, la dermatologa Sandra Lee è anche la protagonista indiscussa di un programma di Real Time.

Così come la dottoressa Emma Craythorne, anche la simpaticissima Sandra Lee ospita nel suo studio tutte quelle persone che, a causa dei loro problemi alla pelle, non vivono in pace con se stessi. Tra questi, c’è anche il giovanissimo Tahj. Da quanto raccontato dal diretto interessato alle telecamere del programma, sembrerebbe che il suo incubo sia iniziato quando lui aveva soltanto 18 anni. E che col passare degli anni la situazione sia drasticamente peggiorata. “Sento dei dolori lancinanti”, ha detto a La dottoressa Pimple Popper. La patologia di cui soffriva Tajh è una patologia molto comune tra la popolazione. E consiste nella formazione di escrescenze su tutto il corpo. Si tratta, infatti, di steatocistoma multiplex. Scopriamo i dettagli!

Tahj a La dottoressa Pimple Popper: “Dolori lancinanti”, cos’è successo in clinica

Quando si è presentato nello studio della dottoressa Pimple Popper, Tajh non ha affatto perso occasione di poterle spiegare quanto la sua patologia abbia fortemente condizionato la sua vita. Come dicevamo poco fa, il giovane soffriva di steatocistoma multiplex. E i grossi foruncoli causati della malattia, purtroppo, gli provocavano dei dolori davvero lancinanti.

Seppure lo steatocistoma multiplex non sia affatto una malattia della pelle grave, la dottoressa Pimple Popper ha ugualmente provveduto immediatamente alla rimozione di quei foruncoli ed escrescenze che provocavano dolore ed imbarazzo a Tahj. Pensate, se ne sono contati più di 100. Davvero incredibile! Tuttavia, il risultato ottenuto è stato più che soddisfacente.

“Adesso sono di nuovo me stesso”, ha detto Tajh appena terminata la rimozione dei foruncoli. Ci auguriamo che adesso sia ritornato a vivere come lui desiderava di fare.