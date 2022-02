Lila de L’Amica geniale ricorda il primo giorno di set: “Fu traumatico”, cosa accadde alla giovanissima attrice?

L’amatissima fiction L’amica geniale, tratta dagli omonimi romanzi della misteriosa scrittrice Elena Ferrante, sta per tornare sul piccolo schermo. Nell’attesa scopriamo cosa è successo all’attrice di Lila il primo giorno sul set.

L’attesissima terza stagione della fiction targata Rai e HBO è davvero alle porte! L’amica geniale tornerà con 8 nuovissime puntate a partire da stasera, domenica 6 febbraio 2022. Questa stagione sarà l’ultima in cui vedremo le due promettenti e giovanissime attrici, Margherita Mazzucco e Gaia Girace, rispettivamente nei panni di Elena e Lila. Questo perché nella quarta stagione, i personaggi di Lila ed Elena saranno davvero troppo adulte per essere interpretate dalle due giovani attrici. Le due promesse del piccolo e grande schermo hanno parlato di questa incredibile esperienza in un’intervista con Tv sorrisi e canzoni. Hanno raccontato la commozione dell’ultimo giorno di riprese, ma anche di un particolare retroscena. Infatti, l’attrice che interpreta Lila, la brunetta Gaia Girace, ha raccontato come è stato il primissimo giorno sul set de L’amica geniale.

L’attrice di Lila ne L’amica geniale ricorda il primo giorno sul set

Si tratta della giovane Gaia Girace, classe 2003 e originaria di Vico Equense, un piccolo comune della città di Napoli. Ha frequentato il liceo linguistico della sua città e poi ha trovato fortuna con il suo primissimo ruolo, quello di Lila appunto, che le ha dato una grandissima notorietà. L’esperienza sul set è stata molto bella per la ragazza, ma anche piena di stress.

Durante l’intervista ha raccontato un aneddoto sul primissimo giorno sul set de L’amica geniale. Gaia Girace ha raccontato che: “Fu traumatico, avevo una scena complicata con tanto testo, proprio quel giorno nevicava: non nevica mai a Caserta! C’erano ritardi ed erano tutti esauriti, con quelli del trucco e parrucco che mi seguivano dappertutto. Ero molto tesa, ho rifatto la stessa scena 17 volte!” Questa esperienza avrà sicuramente fortificato e insegnato molto alla giovane attrice, che saprà sicuramente gestire queste situazioni in vista dei futuri ruoli. Ha poi dichiarato che il personaggio di Lila le ha lasciato molto: “Il coraggio di Lila di non mollare, di farsi forza da sola e di non aver bisogno di nessuno”.

E voi vi aspettavate questo retroscena raccontato dall’attrice che ha interpretato Lila ne L’amica geniale?