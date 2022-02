Mahmood, il retroscena da brividi che riguarda sua madre: racconto da pelle d’oca

Il famoso cantante Mahmood ha raccontato un retroscena da brividi su sua madre: in questo articolo vi riportiamo le sue parole

È un cantante famosissimo, ma la sua vita non è stata affatto semplice. Fortunatamente la musica gli ha dato una seconda possibilità. Oggi è uno degli artisti più amati dal pubblico italiana ed ha vinto per ben due volte il Festival di Sanremo.

In un’intervista, il famoso cantante si è lasciato andare ad un retroscena davvero da brividi sulla mamma. Di seguito vi riportiamo le sue parole.

Mahmood, retroscena da brividi sulla madre

Alessandro Mahmoud è un famoso cantante, molto amato dalle nuove generazioni. È nato a Milano il 12 settembre del 1992. È cresciuto nel quartiere periferico di Gratosoglio ed ha iniziato a studiare canto da piccolo. I suoi genitori si lasciano quando è ancora molto piccolo e lui soffre molto per la lontananza dal padre. Si è diplomato al liceo linguistico, ma dopo la scuola ha deciso di dedicarsi interamente al canto.

Il suo nome d’arte è un gioco di parole tra il suo cognome e l’espressione inglese “my mood“, ovvero “il mio stato d’animo“. Prima di raggiungere il successo con il Festival di Sanremo, ha partecipato anche ad “X Factor“, venendo eliminato nel corso della terza puntata. Ha vinto due volte il Festival di Sanremo, prima con il brano “Soldi” e poi con “Brividi” insieme a Blanco.

Dopo il primo successo al Festival di Sanremo, la sua vita è sicuramente cambiata. Con essa stava per cambiare anche lui. In un’intervista rilasciata a TgCom24, in occasione dell’uscita del suo album “Ghettolimpo”, l’artista ha spiegato la decisione di apparire nelle sembianze di un narciso nella cover dell’album. “Il mio è un Narciso marcio” – ha dichiarato l’artista – “mentre lui si guarda e si piace, io mi guardo nel riflesso ma non mi riconosco più”.

Questo è quello che gli è successo dopo la vittoria al Festival di Sanremo quando la sua vita è cambiata totalmente: “Tutti mi vedevano in un modo, ma io non mi ci riconoscevo. Ho avuto un periodo strano, non tornavo mai a casa, non vedevo le persone a cui volevo bene. Cercavo l’Alessandro di sempre, ma trovavo solo quello che vedevano gli altri”.

Al “Corriere della Sera”, invece, ha raccontato: “mia madre si è spaventata, mi vedeva diverso, capiva che non mi riconoscevo. Io rispecchiandomi vedevo una figura oscura con la coda da scorpione, non mi trovavo”.