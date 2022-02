Ricordate quando Marina La Rosa è apparsa in Beautiful? Sono passati 20 anni; ecco il ruolo dell’ex concorrente del Grande Fratello.

No, non avete assolutamente letto male: Marina La Rosa è apparsa nella seguitissima soap opera Beautiful. Non tutti ricordano questo particolare sulla concorrente della prima edizione del Grande Fratello, che ha preso parte di una delle soap più amate nel mondo per alcuni episodi. Stiamo parlando di un bel po’ di tempo fa: dobbiamo tornare indietro di ben 20 anni!

Siete curiosi di scoprire in quale ruolo è apparsa Marina nella serie che racconta le vicende della famiglia Forrester? Vi raccontiamo tutto nei dettagli!

Marina La Rosa è apparsa nella soap opera Beautiful: ecco quando e in che ruolo

Gli appassionati di Beautiful sanno bene che, nel corso degli anni, la soap ha più volte spostato il set nel nostro Paese! E, tra le varie tappe dell’Italia, nel 2022 i Forrester sono sbarcati a Portofino, con una sfilata di moda che è rimasta nella storia: Forrester contro Spectra, un duello senza fine! E sapete chi c’era tra le modelle che sono apparse sulla passerella? Proprio lei, la splendida Marina La Rosa! La bellissima siciliana era diventata famosa proprio due anni prima, nel 2000, con la partecipazione alla primissima edizione del Grande Fratello, ricordate per l’indimenticabile Pietro Taricone e vinta da Cristina Plevani.

Ma Marina non fu l’unico personaggio italiano ad apparire nelle puntate a Portofino: ci fu anche la partecipazione di Edoardo Costa, all’epoca grande protagonista della soap opera Vivere. Ma il legame tra Beautiful e l’Italia si è visto anche in altre occasioni, come ad esempio nel 1997, quando il set della soap si è sposato a Cernobbio, o, due anni dopo, quando è stata la splendida Venezia a fare da cornice alle avventure dei Forrester. Gli attori di Beautiful torneranno nel nostro Paese per nuove avventure? Noi ce lo auguriamo!