Qui erano giovanissimi, oggi si ritrovano sul palco di Sanremo 2022: li riconoscete?

In questa foto erano giovanissimi, oggi si ritrovano nuovamente sul palco di Sanremo 2022: chi di voi li ha riconosciuti?

I due che vedete nella foto sono due cantanti famosissimi. Nel corso della loro carriera ne hanno fatto di strada. Come avrete notato, la foto è in bianco e nero. Sono passati dunque tantissimi anni da questo scatto, ma oggi questi due cantanti si sono ritrovati sul palco dell’Ariston. Siete curiosi di sapere di chi stiamo parlando? Se sì, vi consigliamo di leggere questo articolo fino alla fine.

Nella foto sono giovanissimi, oggi si sono ritrovati a Sanremo 2022

Capelli abbastanza lunghi, occhi felici, sorridenti, quasi come se sapessero la carriera che li avrebbe aspettati. I due nella foto sono due cantanti oggi famosissimi e soprattutto molto molto amati dal pubblico. Nello scatto erano quasi agli esordi della loro immensa carriera. Ciò che li attendeva forse non l’avrebbero mai immaginato in quel momento. Se l’avessero saputo, avrebbero sorriso proprio come fanno in questa foto.

Oggi, a distanza di moltissimi anni, si sono ritrovati sul palco dell’Ariston di Sanremo. Entrambi erano in gara con due brani diversi. Uno di loro è salito addirittura sul podio, mentre l’altro ha vinto un importante premio. I due cantanti hanno deciso così di rinnovare la foto, scattandone un’altra nel backstage.

Per chi non avesse ancora capito di chi stiamo parlando, i due giovani ‘capelluti’ nella foto sono Gianni Morandi e Massimo Ranieri. I due, dopo tantissimi anni, si sono ritrovati sul palco dell’Ariston di Sanremo. Gianni in gara con “Apri tutte le porte”, mentre Massimo con “Lettera di là dal mare”. I due hanno deciso di rinnovare la foto fatta anni fa. Questa volta, però, lo scatto non è girato sui giornali, come avveniva allora, ma è stato pubblicato sui social.

Il percorso al Festival di Sanremo è stata abbastanza entusiasmante, sia per Morandi che per Ranieri. Gianni si è classificato al terzo posto ed ha vinto il premio della Sala Stampa. Massimo Ranieri, invece, ha vinto il Premio della Critica Mia Martini.