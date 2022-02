Riconoscete la bambina in foto? Al Gf Vip ci ha conquistato

Riconoscete la bambina in questa foto? Nelle ultime settimane l’abbiamo vista al GF Vip come concorrente e ci ha conquistato.

In questa foto era solo una bambina, ma oggi non si fa che parlare di lei. Nelle ultime settimane l’abbiamo vista al Grande Fratello Vip. L’abbiamo vista, perchè, come avrete capito, non è più nella casa.

Personalità forte ma molto riservata, l’ex concorrente non ha stretto un legame proprio con tutti, ma solo con alcune persone. Guardandola, sicuramente salta all’occhio la sua bellezza, perchè ne ha da vendere. In questi anni, però, prima del reality, abbiamo avuto modo di vederla in altre trasmissioni, in ruoli diversi. Nello scatto era solo una bambina: riuscite a riconoscerla?

Riconoscete la bambina in foto? Nelle ultime settimane ci ha conquistato al GF Vip

La bambina in foto oggi è una donna bellissima. E’ stata concorrente del GF Vip, in questa edizione. E’ entrata a metà dicembre ed è stata eliminata a fine gennaio. La sua permanenza nella casa è stata subito travolta dalle nomination, perchè a parte la prima settimana, negli altri televoti è sempre stata votata dagli altri concorrenti.

Nel reality ha stretto un legame speciale con alcuni protagonisti e in particolare, un affetto speciale è nato per un concorrente. Dopo sguardi e tante carezze, è scattato il bacio. Un bacio molto passionale che ha sancito la nascita di questa nuova coppia. Ma di chi stiamo parlando? Vi sveliamo qui un indizio fondamentale, la concorrente ha stretto un legame speciale con Gianmaria Antinolfi e fuori dalla casa, sappiamo l’uomo ha abbandonato per questioni lavorative qualche giorno dopo la sua uscita, questa conoscenza sta continuando e sembrerebbe andare a gonfie vele. Ebbene, adesso non ci sono più dubbi:

E’ Federica Calemme la bambina in foto. Già quando era piccola, l’ex concorrente era molto bella. Sicuramente, in molti avranno subito capito, perchè i lineamenti sono rimasti tali. Carnagione castana e capelli scuri, Federica è una donna bellissima. In questi anni l’abbiamo vista in diverse trasmissioni, come per esempio, a L’Eredità. Nel programma di rai uno ha partecipato in qualità di professoressa, la ricordate?