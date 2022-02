Irama ha conquistato tutto il palco di Sanremo 2022 con la sua canzone ‘Ovunque Sarai’, ma sapete a chi è dedicata? Solo ora l’ha detto.

È stato uno dei protagonisti indiscussi di Sanremo 2022, Irama! A distanza di poco meno di un anno dalla sua ultima partecipazione al Festival, stavolta l’ex cantante di Amici ha avuto la possibilità di esibirsi dal vivo. E di conquistare tutti con la sua canzone.

Sin dalla sua prima volta sul palco dell’Ariston nel corso di questa settantaduesima edizione del Festival, Irama ha saputo conquistare tutti. Intitolata ‘Ovunque sarai’, la canzone dell’ex vincitore di Amici racconta l’immenso dolore causato da una drammatica perdita. “Ho semplicemente fatto una canzone per questa persona che non c’è più: sul palco parlerò con lei e la racconterò in una canzone”, ha svelato recentemente a Fanpage. In moltissimi, però, adesso si chiedono a chi sia destinata. Anche voi siete curiosi di saperlo? Ebbene. A svelare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stato proprio il diretto interessato. Qualche ora fa, attraverso un’Instagram Stories caricata sul suo canale social ufficiale, il cantante ha rivelato a chi è dedicata la sua canzone.

Sanremo 2022, a chi ha dedicato Irama la sua canzone? In molti se lo sono chiesti

Giunto al quarto posto nella classifica finale di Sanremo 2022, Irama è stato uno dei più grandi artisti di questo Festival. La sua ‘Ovunque sarai’ ha conquistato tutti. E le sue parole, destinate ad una persona a lui cara che purtroppo non c’è più, hanno toccato il cuore di tutti. Siete curiosi, però, di sapere a chi è dedicata questa canzone? Se fino a questo momento, l’ex cantante di Amici aveva taciuto, poche ore ha fa rotto il silenzio. Ed ha svelato chi è la destinataria di queste emozionanti parole.

Attraverso un’Instagram Stories caricata sul suo canale social ufficiale, poche ore dopo la sua esibizione, Irama ha rivelato ogni cosa sulla sua canzone, svelando anche a chi è dedicata.

“Dedicato a te, ovunque sarai..”, ha scritto Irama a corredo di questo dolce scatto che lo ritrae da bambino insieme alla sua nonna. Un messaggio breve e conciso, ma che spiega quanto il legame con la donna fosse davvero speciale. Ed ‘Ovunque sarai’ lo testimonia alla grande.