Sanremo 2022 è giunto al termine, ma chi è il vincitore di questa settantaduesima edizione del Festival: lo avreste mai immaginato?

È finita! A distanza di cinque serate dal suo inizio, Sanremo 2022 è giunto al termine. Proprio qualche ora fa, infatti, è andata in onda l’ultima serata. Ed il pubblico si è completamente scatenato sulle note delle canzone di ciascun artista in gara.

Dopo l’imperdibile serata delle cover, Amadeus e i 25 Big in gara non hanno affatto potuto fare a meno di regalare un ultimo appuntamento indimenticabile. E così, in diretta dallo teatro dell’Ariston, il conduttore e direttore artistico di Sanremo si è messo al timone di uno spettacolo irripetibile. Le esibizioni, come sappiamo, sono state davvero tantissime e lo sono stati anche gli ospiti, non c’è che dire. Siete curiosi, però, di sapere come si è conclusa la serata? In particolare, chi è stato il vincitore di Sanremo 2022? Scopriamo insieme chi ha vinto, il podio e gli altri premi.

Sanremo 2022, chi è il suo vincitore?

Si è da poco conclusa la quinta ed ultima serata di Sanremo 2022, ma tutti sono curiosi di sapere chi è stato il suo vincitore? Ebbene. Mai come quest’anno, gli artisti in gara sono stati davvero eccezionali. E ciascuno di loro meritava la gloria. Come ogni gara che si rispetti, però, anche qui ha dovuto trionfare uno solo. Chi?

Dopo ben 5 serate di esibizioni indimenticabili, a trionfare sul palco di Sanremo sono proprio loro: Mahmood e Blanco. Con la loro canzone, il duo ha fatto venire i brividi a tantissimi italiani. Ed è proprio per questo motivo che, a fine serata, il pubblico ha scelto proprio loro come vincitore.

Cosa sappiamo, invece, del podio? Appurato che Mahmood e Blanco si sono classificati al primo posto, Elisa è arrivata seconda ed, infine, Gianni Morandi.

Quali sono gli altri premi?

Come ben sapete, a vincere non vi è soltanto il preferito dal pubblico, ma anche tanti altri. A fine serata, infatti, sono stati attribuiti altri premi. Scopriamoli insieme:

Oltre al secondo e al terzo posto, Elisa e Gianni Morandi hanno vinto rispettivamente il premio per la miglior composizione musicale e il premio della sala stampa. Massimo Ranieri, che si è classificato ottavo, ha ricevuto il premio della critica ‘Mia Martina’. Ed, infine, Fabrizio Moro, arrivato al dodicesimo posto, ha vinto il premio per il miglior testo.